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Leni Setya Wati
Rabu, 16 September 2026 | 04.29 WIB

Megan KATSEYE Alami Pengalaman Tidak Menyenangkan Saat Konser di Paris 

Megan (x @stagepopbr)

JawaPos.com – Megan KATSEYE, mengungkap pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya saat menjalani konser di Paris, Prancis. Momen tersebut terjadi ketika sang idol turun dari panggung untuk berinteraksi lebih dekat dengan penonton dalam rangkaian “THE WILDWORLD TOUR”.

Megan mengatakan ada seseorang dari kerumunan yang melakukan sentuhan fisik tanpa izin. Pengalaman tersebut membuatnya terkejut, terutama karena interaksi langsung dengan penggemar selama konser seharusnya menjadi momen menyenangkan bagi dirinya maupun penonton.

Megan kemudian membicarakan kejadian tersebut melalui platform komunikasi dengan penggemar. Ia menjelaskan bahwa dirinya senang dapat melihat wajah penggemar dari dekat dan berjabat tangan, tetapi menegaskan bahwa sentuhan pada bagian tubuh yang tidak pantas tidak seharusnya terjadi.

Menurut laporan allkpop, Megan mengungkap bahwa seseorang sempat menyentuh bagian dadanya ketika ia sedang berinteraksi dengan penonton.

Meski mengalami kejadian tersebut, Megan tetap menyampaikan pesannya dengan tenang dan meminta para penggemar untuk saling menghormati agar seluruh pihak dapat menikmati konser dengan aman.

Kejadian tersebut berlangsung dalam konser KATSEYE di Accor Arena, Paris, pada 10 September 2026. Setelah Paris, grup tersebut dijadwalkan melanjutkan rangkaian tur ke Cologne, Jerman pada 13 September sebelum meneruskan perjalanan ke sejumlah kota lainnya di Eropa.

Pesan Megan pun menjadi pengingat bahwa antusiasme penggemar tetap perlu disertai dengan penghormatan terhadap batasan pribadi artis.

Interaksi langsung memang menjadi bagian menarik dari konser, tetapi persetujuan dan kenyamanan kedua pihak tetap harus menjadi prioritas agar pengalaman bertemu idola tetap aman dan menyenangkan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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