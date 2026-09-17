Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 22.09 WIB

Ed Sheeran Tegaskan Bukan Dirinya yang Mencoret Macklemore dari Sisa Tur Konser

Macklemore dan Ed Sheeran (Al-Jazeera) - Image

Macklemore dan Ed Sheeran (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Ed Sheeran menjelaskan bahwa keputusan mencoret Macklemore dari sisa tur Amerika Serikat bukan berasal darinya, melainkan dari promotor dan pihak penyelenggara tempat konser.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (16/9), Menurut Sheeran, sejumlah venue menyatakan tidak akan menggelar pertunjukan apabila rapper asal Amerika Serikat tersebut tetap masuk dalam daftar penampil.

Keputusan tersebut muncul setelah Macklemore menyampaikan dukungan terhadap Palestina dan menyerukan “Free Palestine” saat tampil dalam rangkaian tur Sheeran di New Jersey.

Sheeran mengatakan dirinya telah berbicara dengan pihak penyelenggara sepanjang pekan untuk berusaha mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Sheeran menegaskan bahwa kontrak Macklemore berada dengan promotor tur, bukan dirinya, sehingga keputusan akhir untuk mengeluarkan sang rapper berada di luar kewenangannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sheeran setelah Macklemore sebelumnya mengungkapkan adanya percakapan sulit di antara keduanya terkait dukungan politiknya terhadap Palestina.

Persoalan tersebut kemudian berdampak pada kelanjutan tur Sheeran setelah sejumlah artis pendukung, termasuk Finneas, Aaron Rowe, Beoga, dan Lukas Graham, menyatakan mundur sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore.

Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium, juga membenarkan bahwa Macklemore tidak akan tampil di stadion tersebut dan menyebut alasannya berkaitan dengan pernyataan yang dinilainya bermasalah terhadap komunitas Yahudi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Megan KATSEYE Alami Pengalaman Tidak Menyenangkan Saat Konser di Paris  - Image
Infotainment

Megan KATSEYE Alami Pengalaman Tidak Menyenangkan Saat Konser di Paris 

Rabu, 16 September 2026 | 04.29 WIB

Konser MAMAMOO di Jakarta Dibatalkan, Ini Alasan RBW - Image
Music & Movie

Konser MAMAMOO di Jakarta Dibatalkan, Ini Alasan RBW

Selasa, 15 September 2026 | 00.04 WIB

Legenda Saksofon Kenny G Akan Gelar Konser di Seoul, Tiket Dibuka 10 September  - Image
Music & Movie

Legenda Saksofon Kenny G Akan Gelar Konser di Seoul, Tiket Dibuka 10 September 

Jumat, 4 September 2026 | 22.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore