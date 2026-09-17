Ed Sheeran Tegaskan Bukan Dirinya yang Mencoret Macklemore dari Sisa Tur Konser

Macklemore dan Ed Sheeran (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Ed Sheeran menjelaskan bahwa keputusan mencoret Macklemore dari sisa tur Amerika Serikat bukan berasal darinya, melainkan dari promotor dan pihak penyelenggara tempat konser.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (16/9), Menurut Sheeran, sejumlah venue menyatakan tidak akan menggelar pertunjukan apabila rapper asal Amerika Serikat tersebut tetap masuk dalam daftar penampil.
Keputusan tersebut muncul setelah Macklemore menyampaikan dukungan terhadap Palestina dan menyerukan “Free Palestine” saat tampil dalam rangkaian tur Sheeran di New Jersey.
Sheeran mengatakan dirinya telah berbicara dengan pihak penyelenggara sepanjang pekan untuk berusaha mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Sheeran menegaskan bahwa kontrak Macklemore berada dengan promotor tur, bukan dirinya, sehingga keputusan akhir untuk mengeluarkan sang rapper berada di luar kewenangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sheeran setelah Macklemore sebelumnya mengungkapkan adanya percakapan sulit di antara keduanya terkait dukungan politiknya terhadap Palestina.
Persoalan tersebut kemudian berdampak pada kelanjutan tur Sheeran setelah sejumlah artis pendukung, termasuk Finneas, Aaron Rowe, Beoga, dan Lukas Graham, menyatakan mundur sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore.
Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium, juga membenarkan bahwa Macklemore tidak akan tampil di stadion tersebut dan menyebut alasannya berkaitan dengan pernyataan yang dinilainya bermasalah terhadap komunitas Yahudi.
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