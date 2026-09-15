HyoRiSoo dan Jisoo BLACKPINK Satu Frame di Fashion Event New York 

hyorisoo dan jisoo (allkpop)

JawaPos.com – HyoRiSoo, unit Girls’ Generation yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung, bertemu dengan Jisoo BLACKPINK dalam sebuah acara fashion yang digelar di New York City.

Momen tersebut diabadikan dalam sebuah video yang dibagikan ELLE Korea melalui media sosial pada 11 September. Keempat idol terlihat berpose bersama sambil membuat finger heart. Suasana semakin menarik ketika Sooyoung mengajak Jisoo mencoba gerakan khas dari koreografi HyoRiSoo.

Pertemuan ini terjadi saat keempatnya menghadiri Tommy Hilfiger Spring 2027 Fashion Show di New York. Kehadiran mereka sebagai representasi bintang K-pop di acara fashion tersebut membuat interaksi singkat itu langsung menjadi sorotan penggemar dari kedua grup.

Menurut laporan allkpop, HyoRiSoo merupakan unit beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung yang debut pada 2026. Unit tersebut sebelumnya juga mencuri perhatian lewat penampilan “Skibidi” yang menghadirkan elemen nostalgia dari era “Genie” milik Girls’ Generation.

Sementara itu, Jisoo terus menjalani aktivitas solo sebagai penyanyi sekaligus aktris di tengah kegiatan BLACKPINK sebagai grup.

Interaksi keempat idol tersebut pun membuat penggemar ramai membicarakan chemistry mereka. Banyak yang merasa Jisoo terlihat seperti “maknae” tambahan ketika berada di antara tiga seniornya dari Girls’ Generation.

Meski begitu, pertemuan tersebut sejauh ini hanya merupakan momen di acara fashion dan belum ada pengumuman mengenai kolaborasi resmi antara HyoRiSoo dan Jisoo.