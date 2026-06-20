Penuh Tawa dan Nostalgia, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Sambut Lagu Debut Hyorisoo

Member Girls Generation (Pinterest)
JawaPos.com - Proyek Hyorisoo Debut Project kembali mencuri perhatian lewat episode ketiganya yang menghadirkan tiga member Girls Generation, yakni Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung.
Tak sekadar berbincang santai, episode kali ini menyuguhkan momen spesial ketika ketiganya menjadi orang pertama yang mendengarkan lagu debut Hyorisoo.
Setelah sekian lama aktif menghibur penggemar melalui berbagai konten, Hyorisoo akhirnya memiliki lagu debut resmi. Momen bersejarah itu disambut penuh antusias oleh Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung yang tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka sejak lagu mulai diputar.
Suasana hangat langsung terasa sejak awal video. Candaan khas para member Girls Generation mengalir tanpa henti, membuat pertemuan mereka terasa seperti reuni sahabat lama.
Bahkan judul video yang menyinggung soal "bukannya masuk YG?" menjadi bahan lelucon yang sukses mengundang gelak tawa sepanjang episode.
Sorotan utama tentu hadir saat lagu debut Hyorisoo diperdengarkan. Ketiganya memberikan reaksi spontan, mulai dari ekspresi kagum, pujian, hingga komentar-komentar lucu yang membuat suasana semakin hidup.
Mereka juga mengapresiasi perjalanan panjang Hyorisoo hingga akhirnya bisa merilis lagu debut yang telah lama dinantikan.
Tak hanya membahas lagu, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung turut mengenang masa-masa awal mereka sebagai trainee hingga akhirnya debut bersama Girls Generation.
Cerita-cerita itu menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus memperlihatkan bahwa setiap idol memiliki perjalanan yang penuh tantangan sebelum berhasil berdiri di atas panggung.
Menjelang debut Hyorisoo, pembahasan berlanjut ke persiapan menjaga kondisi tubuh. Hyoyeon membagikan kebiasaan dan pilihan menu yang biasa ia konsumsi untuk menjaga stamina di tengah jadwal yang padat.
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