HyoRiSoo Bawa Properti Helikopter ke Music Core, Nostalgia Era ‘Genie’ Girls’ Generation 

Hyorisoo (x @infodrakor_id)

JawaPos.com – HyoRiSoo curi perhatian lewat penampilan mereka di MBC Show! Music Core. Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung menghadirkan kejutan menarik dalam sesi prerecording pada 4 September dengan membawa sebuah properti helikopter ke atas panggung saat membawakan lagu debut mereka, “Skibidi.”

Kehadiran helikopter tersebut langsung membuat penggemar teringat pada era ikonik Girls’ Generation ketika mempromosikan “Genie”.

Konsep tersebut terasa semakin spesial karena ide menghadirkan helikopter sebelumnya memang sempat dibicarakan oleh para member dan penggemar. Ketika akhirnya benar-benar muncul di panggung, momen tersebut pun berubah menjadi kejutan yang menghibur bagi SONE.

Penampilan HyoRiSoo juga membawa nuansa kasual yang mengingatkan pada konsep “Skibidi”. Ketiganya terlihat mengenakan atasan putih dan jeans, sementara suasana prerecording berlangsung meriah.

Sooyoung bahkan disebut terlihat sedikit gugup sebelum tampil, berbeda dengan Hyoyeon yang tetap membuat suasana santai dan Yuri yang tampil dengan sikap khasnya yang tenang.

Menurut allkpop, para penggemar yang hadir dalam proses rekaman turut memberikan fanchant dengan penuh semangat.

Properti helikopter tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial, dengan banyak penggemar membuat meme sekaligus merasa terhibur karena ide yang sebelumnya hanya menjadi candaan akhirnya diwujudkan di atas panggung.

HyoRiSoo sendiri merupakan unit yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung, tiga member Girls’ Generation yang debut bersama grup tersebut pada 2007.

Unit ini resmi memperkenalkan diri melalui single digital “Skibidi” pada 31 Agustus 2026, dengan “Lowkey In Love” sebagai lagu pendamping. “Skibidi” juga menunjukkan performa yang cukup menarik di tangga lagu Melon setelah debut.

Penampilan di Music Core pun menjadi salah satu momen yang memperlihatkan bagaimana HyoRiSoo mampu memadukan identitas baru mereka dengan nostalgia Girls’ Generation.