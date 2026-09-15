Lee Young Ji Diam-Diam Bantu Teman yang Kesulitan, Bayar Honor Editing Berkali-kali Lipat 

Lee young ji (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Lee Young Ji dapat pujian berkat sisi baiknya yang selama ini jarang terlihat di depan publik. Rapper tersebut disorot setelah sahabat lamanya, Ryu Jung Ran atau Yoo Jung Yeop, membagikan cerita tentang bagaimana Lee Young Ji membantunya melewati salah satu masa tersulit dalam hidupnya.

Persahabatan keduanya telah terjalin selama sekitar tujuh tahun sejak bertemu melalui sebuah proyek YouTube. Ryu Jung Ran mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami masa sulit secara emosional setelah melakukan sebuah kesalahan.

Ia bahkan merasa takut bertemu orang lain dan menghubungi orang-orang terdekat untuk menjelaskan situasinya. Namun, Lee Young Ji justru memberikan respons yang membuatnya merasa tetap dipercaya dan diterima sebagai seorang teman.

Lee Young Ji juga pernah membantu kondisi finansial Ryu Jung Ran. Ketika sang teman hanya mengandalkan pekerjaan paruh waktu dan menjadi kurir untuk bertahan hidup, Lee Young Ji memberinya pekerjaan mengedit vlog YouTube.

Menurut pengakuannya, bayaran yang diberikan bahkan beberapa kali lebih tinggi daripada tarif editing yang biasa ia ketahui. Ketika ia merasa jumlah tersebut terlalu besar, Lee Young Ji disebut hanya mengatakan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan bayaran sebesar itu.

Menurut laporan allkpop, Ryu Jung Ran mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah saat itu yang paling ia butuhkan adalah uang atau kepercayaan diri, tetapi Lee Young Ji memberinya keduanya.

Ia bahkan mengaku mungkin akan memilih menghilang dari hadapan publik jika Lee Young Ji tidak berada di sisinya. Ryu Jung Ran juga memuji kepedulian Lee Young Ji dan menyebutnya sebagai sosok yang banyak mengajarkan hal tentang memperlakukan orang lain.

Cerita tersebut kemudian dibagikan kembali oleh Lee Young Ji melalui media sosial. Sang rapper mengaku sangat tersentuh setelah membaca tulisan sahabatnya. Ia menyebut memiliki teman seperti Ryu Jung Ran sebagai sebuah keberuntungan dalam hidupnya.

Momen tersebut semakin memperlihatkan bahwa hubungan keduanya tidak hanya terjalin dalam urusan pekerjaan, tetapi juga dibangun dari dukungan dan kepercayaan selama bertahun-tahun.

Kebaikan Lee Young Ji pun kembali menjadi perhatian publik. Sebelumnya, ia juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan baru-baru ini menyumbangkan total 100 juta won setelah program Nothing Much Prepared berakhir.