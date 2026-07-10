Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin Jalankan Toko Kue Beras di Variety Show Space Rice Cake

Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin dikabarkan akan hadir di variety show Korea baru tvN Space Rice Cake yang tayang perdana pada 31 Juli pukul 20.35. KST.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/7), kehadiran mereka siap menghibur penonton, acara ini menjadi spin-off yang lahir dari hukuman di Earth Arcade 2.”
Setelah gagal dalam misi escape room yang disiapkan oleh Torong, Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin harus bekerja sama di sebuah toko kue beras.
Terlihat menarik, poster menampilkan keempat anggota yang baru saja membuka Space Rice Cake di Goheung.
Memiliki slogan ‘Kue beras segar siap dijual!’ di samping gambar garaetteok (kue beras silinder panjang) yang kenyal dan desain bergaya retro, poster tersebut menciptakan suasana hangat dan nostalgia.
Terlihat juga tagline, ‘Toko ini mungkin penuh dengan kelelahan, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan selera pelanggan tidak terpengaruh.’
Hal ini menggoda petualangan kacau para anggota dan kerja sama tim khas mereka sebagai karyawan toko kue beras pemula.
Menariknya, para anggota mulai membuat kue beras sejak pukul 5 pagi, uap putih tebal dengan cepat memenuhi dapur, sehingga sulit untuk melihat para anggota saat mereka bekerja.
Staf produksi kemudian memberi tahu Lee Young Ji, yang bertugas sebagai kepala koki, “Young Ji, masih ada satu hal yang belum kamu lakukan.”
Namun, baik dia maupun anggota lainnya tidak dapat mengetahui apa yang mereka maksud, Young Ji pun menyadari bahwa dia lupa menyalakan kipas ventilasi.
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