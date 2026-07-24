Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, hingga An Yu Jin Bekerja di Toko Kue Beras di Acara Space RiceCake?

JawaPos.com – Space Rice Cake, yang menjadi acara varietas baru tvN telah membuat penasaran menjelang penayangan perdananya

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/7), acara ini akan memperkenalkan pemerannya, Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin, yang membuat seru.

Space Rice Cake adalah spin-off yang lahir dari hukuman di Earth Arcade 2, para pemeran harus bekerja sama di sebuah toko kue beras.

Mereka juga menghadirkan tawa, kekompakan, yang akan dapat disaksikan oleh penggemar dalam waktu dekat.

Melibatkan konflik antara manajemen dan pekerja, bahkan perjalanan ke Seoul, mereka harus bekerja keras

Foto-foto yang baru dirilis menggambarkan Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin bekerja di sebuah toko kue beras.

Keempat anggota pemeran terlihat mengenakan celemek dan pelindung mulut, Lee Young Ji, yang bertugas sebagai kepala koki.