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Aulia Ramadhani
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.01 WIB

Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, hingga An Yu Jin Bekerja di Toko Kue Beras di Acara Space RiceCake?

Pemeran Space Rice Cake. (Soompi) - Image

Pemeran Space Rice Cake. (Soompi)

JawaPos.com – Space Rice Cake, yang menjadi acara varietas baru tvN  telah membuat penasaran menjelang penayangan perdananya

Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/7), acara ini akan memperkenalkan pemerannya, Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin, yang membuat seru.

Space Rice Cake adalah spin-off yang lahir dari hukuman di Earth Arcade 2, para pemeran harus bekerja sama di sebuah toko kue beras.

Mereka juga menghadirkan tawa, kekompakan, yang akan dapat disaksikan oleh penggemar dalam waktu dekat.

Melibatkan konflik antara manajemen dan pekerja, bahkan perjalanan ke Seoul, mereka harus bekerja keras

Foto-foto yang baru dirilis menggambarkan Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin bekerja di sebuah toko kue beras.

Keempat anggota pemeran terlihat mengenakan celemek dan pelindung mulut, Lee Young Ji, yang bertugas sebagai kepala koki.

Ia dengan percaya diri menyatakan, “Kami akan memuaskan mata, telinga, lidah, visual, penglihatan, indra pengecap.”

Editor: Novia Tri Astuti
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