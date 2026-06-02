Dianggap Mendukung Salah Satu Pihak, Lee Young Ji Meminta Maaf Atas Unggahan Instagram Terbarunya

Lee Young Ji. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Baru-baru ini, penyanyi Korea Lee Young Ji mengungkap permintaan maaf pribadi terkait kontroversi atas unggahan Instagram terbarunya.
Dilansir dari Soompi, Senin (1/6), ia mengunggah foto dirinya di Instagram Stories mengenakan kaos serta rambut yang baru saja diwarnai merah.
Postingan tersebut diberi tambahan lagu REDRED milik CORTIS, kemudian Lee Young Ji menulis dalam keterangan foto, “Warna rambutku cantik, kan? Ini baru.”
Dikarenakan pemilihan umum Korea Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni, beberapa pihak menyatakan kekhawatiran.
Mereka berpendapat bahwa penekanan Lee Young Ji pada warna merah dapat dilihat sebagai dukungan untuk partai politik tertentu.
Dengan cepat ia menghapus unggahan tersebut, dan kembali ke Instagram Stories pada malam harinya dengan swafoto baru, menunjukkan rambutnya berwarna hitam.
“Kalian pasti merasa terkejut kemarin karena saya mengunggah cerita yang sangat tidak tepat waktu,” tulisnya
“Orang-orang memberitahu melalui pesan Instagram, dan saya merasa menyesal dan ingin memperbaiki situasi sebisa mungkin, sehingga aku mewarnai rambut, itulah sebabnya penjelasan ini terlambat,” tulisnya.
“Dalam masa pemilu ini, keinginan saya untuk berkomunikasi dengan penggemar membuatku tidak berpikir jernih,” ungkapnya.
Sang idol mengatakan, tidak akan bersembunyi di balik alasan pengecut bahwa ia tidak mengetahuinya, dan belajar sambil merenunginya.
