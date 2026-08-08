Suara Artis Dipakai AI Tanpa Izin, Jepang Terbitkan Pedoman dan Siapkan Perlindungan Hukum

JawaPos.com - Pemerintah Jepang menerbitkan pedoman baru untuk melindungi suara selebritas dan pengisi suara dari penggunaan kecerdasan buatan (AI) tanpa izin. Suara yang menyerupai figur publik kini dapat masuk dalam perlindungan hak publisitas, terutama ketika digunakan untuk membuat dan menghasilkan uang dari konten palsu.

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (8/8), pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman Jepang itu ditujukan untuk menekan penyebaran video palsu berbasis AI yang menggunakan suara orang lain tanpa persetujuan.

Pedoman tersebut menyebut pengunggahan video palsu di media sosial dengan menggunakan suara yang menyerupai aktor atau pengisi suara, kemudian memperoleh keuntungan dari konten tersebut, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak.

Jepang sendiri belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur apa yang disebut sebagai "hak suara". Penyusunan pedoman ini dilakukan setelah para pengisi suara meminta pemerintah mengambil langkah untuk mencegah penggunaan suara mereka secara tidak sah.

Aturan tersebut berlaku bagi pengguna AI dari kalangan perusahaan maupun individu. Kementerian Kehakiman juga memberikan sejumlah contoh penggunaan yang dapat dianggap melanggar hak publisitas atau hak seseorang untuk tidak menggunakan identitasnya secara sembarangan.

Salah satunya adalah pembuatan musik menggunakan suara pengisi suara atau artis yang kemudian dipublikasikan. Jika dinyatakan ilegal, konten tersebut dapat berujung pada tuntutan ganti rugi atau penghapusan dari platform.

Video tidak senonoh yang menggunakan suara yang menyerupai seorang pengisi suara juga dapat dianggap merusak reputasi dan masuk dalam pelanggaran hak atas suara serta kemiripan figur publik untuk tidak digunakan secara sembarangan.

Perlindungan tersebut berakhir setelah seorang aktor meninggal dunia. Namun, pedoman membuka kemungkinan penggunaan hak tersebut untuk menjaga penghormatan terhadap sosok yang telah meninggal, sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kementerian juga mengakui bahwa identitas seseorang melalui suara lebih sulit ditentukan dibandingkan ciri wajah atau fisik. Karena itu, penilaian tidak hanya didasarkan pada tingkat kemiripan suara, tetapi juga informasi lain yang dapat menghubungkan suara tersebut dengan sosok aslinya.