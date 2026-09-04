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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 22.11 WIB

Anne Hathaway Tetap Produktif Saat Hamil Anak Ketiga, Siap Syuting Bareng Tom Cruise 

anne hathaway (x @21metgala)

JawaPos.com – Anne Hathaway Jadi sorotan berkat produktivitasnya yang seolah tak mengenal kata berhenti. Menurut laporan OSEN, aktris Hollywood tersebut mengejutkan publik dengan kabar keterlibatannya dalam film Days of Thunder 2 bersama Tom Cruise.

Di tengah kehamilan anak ketiganya, Anne bahkan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja setelah melahirkan.

Dalam video promosi bersama Tom Cruise, Anne Hathaway terlihat mengusap perutnya yang telah membesar sambil membicarakan rencana untuk kembali ke lokasi syuting.

Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian karena sang aktris kini tengah menantikan kelahiran anak ketiganya bersama suaminya, Adam Shulman.

Produktivitas Anne Hathaway juga menjadi bahan perbincangan karena sepanjang tahun ini ia dikaitkan dengan sejumlah proyek besar.

Beberapa di antaranya adalah film terbaru Christopher Nolan, The Odyssey, kemudian Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, End of Oak Street, serta Verity yang dijadwalkan hadir pada Oktober.

Tak heran jika kabar tersebut memancing beragam reaksi dari penggemar di seluruh dunia. Sebagian mengaku kagum melihat Anne tetap aktif di tengah kehamilan, sementara lainnya justru bercanda mempertanyakan kapan sang aktris memiliki waktu untuk beristirahat.

Julukan seperti “musuh pengangguran” pun bermunculan untuk menggambarkan betapa padatnya jadwal Anne.

Di usia 43 tahun, Anne Hathaway tampaknya sedang menikmati salah satu periode paling sibuk dalam perjalanan kariernya.

Di saat bersamaan, ia juga tengah menyambut anggota baru dalam keluarganya. Perpaduan antara kehidupan pribadi dan profesional tersebut membuat perjalanan Anne semakin mendapat perhatian dari publik.

Dengan sederet proyek yang terus berdatangan, Anne Hathaway membuktikan bahwa popularitasnya di Hollywood masih berada di level teratas.

Kini, para penggemar tak hanya menantikan penampilannya dalam berbagai film terbaru, tetapi juga penasaran melihat bagaimana sang aktris melanjutkan karier setelah menyambut kelahiran anak ketiganya.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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