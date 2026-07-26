Oscar 2027: Anne Hathaway Berpeluang Bersaing di Kategori Aktris Utama atau Pendukung

JawaPos.com – Anne Hathaway menjadi salah satu nama yang paling diperhitungkan pada musim penghargaan mendatang berkat penampilannya sebagai Penelope dalam film epik The Odyssey garapan Christopher Nolan.

Namun, di balik pujian yang diterimanya, muncul satu pertanyaan besar yang kini menjadi perbincangan di kalangan pengamat Oscar: apakah Hathaway akan dijadikan Aktris Utama atau Aktris Pendukung?

Menurut laporan Variety, keputusan tersebut belum ditetapkan karena kedua kategori sama-sama memiliki peluang.

Di satu sisi, Penelope merupakan karakter perempuan utama dalam kisah The Odyssey, sehingga secara naratif Hathaway dapat dianggap sebagai pemeran utama wanita.

Namun, sebagian besar alur film tetap berpusat pada perjalanan Odysseus yang diperankan Matt Damon, sehingga kategori Aktris Pendukung juga dinilai realistis.

Jika masuk kategori Aktris Pendukung, ia diperkirakan memiliki peluang yang lebih besar karena perannya berpotensi menjadi salah satu penampilan paling menonjol di kategori tersebut.

Sementara jika maju sebagai Aktris Utama, persaingan diprediksi akan lebih ketat, meski posisinya sebagai pusat emosional cerita tetap membuatnya layak diperhitungkan.

Hathaway sendiri bukan sosok asing di Academy Awards. Ia pernah memenangkan Oscar Aktris Pendukung Terbaik lewat penampilannya sebagai Fantine dalam Les Misérables.

Kini, lewat kolaborasi ketiganya bersama Christopher Nolan setelah The Dark Knight Rises dan Interstellar, ia kembali disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk kembali masuk daftar nominasi.