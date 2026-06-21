Anne Hathaway Umumkan Kehamilan Anak Ketiga pada Usia 43 Tahun

JawaPos.com – Aktris Hollywood Anne Hathaway mengumumkan kabar bahagia bahwa dirinya sedang mengandung anak ketiga pada usia 43 tahun.

Dilansir dari laman People pada Minggu (21/6), Kabar tersebut disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan perubahan pada perutnya. Dalam video tersebut, Hathaway tampak mengenakan gaun putih sambil menunjukkan kehamilannya dengan senyum bahagia.

Kehamilan ini merupakan anak ketiga Hathaway bersama suaminya, Adam Shulman, setelah sebelumnya mereka memiliki dua putra.

Pasangan tersebut telah menjadi orang tua bagi Jonathan yang berusia 10 tahun dan Jack yang berusia 6 tahun. Hathaway dan Shulman menikah pada 2012 dan mulai membangun keluarga beberapa tahun setelah pernikahan mereka.

Dalam unggahannya, Hathaway menampilkan momen sederhana saat berjalan ke arah kamera dengan kedua tangannya berada di depan perut. Ia kemudian memperlihatkan perutnya yang semakin membesar ketika lagu “Baby I’m Yours” karya Barbara Lewis diputar.

Hathaway juga menuliskan keterangan penuh kebahagiaan yang menunjukkan antusiasmenya menyambut kehadiran buah hati ketiga.

Sebelum mengumumkan kehamilan ketiganya, Hathaway sempat membagikan cerita mengenai kebahagiaannya menjalani kehidupan bersama keluarga. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menikmati waktu bersama kedua putranya, suami, serta perjalanan karier yang terus berkembang.

Hathaway menyebut kehidupannya saat ini menjadi masa yang sangat menyenangkan karena dapat menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan.

Hathaway sebelumnya mengungkapkan bahwa peran sebagai ibu memberikan perubahan besar dalam kehidupannya. Ia merasa menjadi lebih hadir dan berusaha memenuhi tanggung jawabnya dengan lebih baik setelah memiliki anak.