Risma Azzah Fatin
Kamis, 23 April 2026 | 21.45 WIB

Anne Hathaway Jadi Perbincangan Setelah Ucapkan 'Inshallah' dalam sebuah Wawancara

JawaPos.com – Anne Hathaway menjadi perbincangan publik setelah mengucapkan kata “Inshallah” dalam sebuah wawancara di Industri hollywood. 

Dilansir dari laman Channel News Asia pada Kamis (23/4), Momen tersebut terjadi saat Hathaway berbincang dengan majalah People. Ucapan tersebut langsung viral dan menarik perhatian penggemar di berbagai negara.

Dalam wawancara tersebut, Hathaway membahas kehidupannya yang kini memasuki usia 40-an. Ia menyampaikan harapannya untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat. Di akhir pernyataannya, ia menambahkan kata “Inshallah” dengan pelafalan yang tepat.

Ungkapan “Inshallah” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “jika Tuhan mengizinkan”. Frasa ini umum digunakan oleh komunitas Muslim dan masyarakat Timur Tengah. Penggunaannya mencerminkan harapan sekaligus kesadaran akan ketidakpastian masa depan.

Reaksi penggemar terhadap pernyataan Hathaway beragam di media sosial. Sebagian besar menyambutnya dengan positif dan menganggapnya sebagai hal yang menyenangkan. Bahkan, beberapa akun publik turut mengapresiasi penggunaan frasa tersebut.

Namun, tidak sedikit pula penggemar yang mengaku terkejut dengan ucapan tersebut. Mereka menilai momen itu tidak terduga dalam wawancara seorang bintang Hollywood. Beberapa komentar bahkan menyebut reaksi spontan mereka saat mendengar kata tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya dan bahasa dapat melintasi batas geografis. Penggunaan istilah asing oleh figur publik sering kali menarik perhatian luas. Hal ini juga memperlihatkan meningkatnya keterbukaan terhadap keberagaman budaya.

Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya eksposur budaya Arab di media global. Sebelumnya, program Sesame Street juga menampilkan pengenalan istilah Arab kepada penonton. Kedua momen tersebut sama-sama mendapat respons positif dan menjadi viral di media sosial

Editor: Hanny Suwindari
