Mantan Member gugudan, Soyee, Umumkan Pernikahan dengan Seorang Pengacara

Ilustrasi gambar dari pinterest @younhaya

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari mantan member gugudan, Soyee (Jang So Jin).

Setelah lama tak terdengar kabarnya di dunia hiburan, sang idol akhirnya mengumumkan bahwa dirinya akan segera mengikat janji suci dengan sang kekasih yang berprofesi sebagai pengacara pada Agustus 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun media sosial pribadinya. Bersama kabar bahagia itu, Soyee turut membagikan serangkaian foto prewedding yang menampilkan momen romantis bersama calon suaminya.

Senyum bahagia keduanya pun sukses mencuri perhatian para penggemar.

Dalam surat yang ia tulis, Soyee mengungkapkan bahwa calon suaminya merupakan sosok yang selalu menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya.

Ia merasa bersyukur telah menemukan seseorang yang akan menemaninya melangkah menuju masa depan, sekaligus menjadi tempat berbagi suka dan duka.

Pernikahan yang akan digelar pada Agustus mendatang menjadi awal perjalanan baru bagi Soyee.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini terus memberikan dukungan, seraya berharap restu dan doa terbaik untuk kehidupan rumah tangga yang akan ia bangun.

Kabar bahagia tersebut langsung disambut hangat oleh para penggemar maupun rekan sesama artis.

Kolom komentar unggahan Soyee dipenuhi ucapan selamat serta doa agar pasangan ini selalu diberikan kebahagiaan dan keharmonisan.

Soyee memulai debutnya bersama gugudan pada 2016. Meski grup tersebut resmi mengakhiri aktivitasnya pada 2020, nama Soyee tetap dikenang sebagai salah satu member yang mewarnai perjalanan grup.

Kini, ia bersiap membuka lembaran baru sebagai seorang istri, menghadirkan kebahagiaan yang turut dirasakan oleh para penggemarnya.