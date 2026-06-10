Putus dari Sooyoung, Pernyataan Lawas Jung Kyung Ho Soal Pernikahan Kembali Viral

JawaPos.com - Jung Kyung Ho kembali menjadi perhatian publik setelah kabar putusnya hubungan dengan Sooyoung Girls Generation dikonfirmasi pada 9 Juni 2026.

"Memang benar bahwa keduanya telah putus," terang Saram Entertainment selaku agensi Sooyoung.

Keduanya diketahui telah menjalin hubungan sejak tahun 2012 dan selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu pasangan selebriti paling langgeng di industri hiburan Korea Selatan.

Karena hubungan mereka yang berlangsung begitu lama, pertanyaan mengenai rencana pernikahan kerap muncul dalam berbagai wawancara dan acara publik.

Di tengah ramainya pemberitaan soal perpisahan mereka, sebuah video lama Jung Kyung Ho kembali beredar luas di media sosial dan komunitas online.

Video itu berasal dari konferensi pers drama Pro Bono yang digelar pada Desember tahun lalu.

Saat itu suasana acara berlangsung santai dan para pemain saling bercanda mengenai berbagai hal termasuk topik pernikahan.

Kim Sung Yoon kemudian melontarkan candaan dengan meminta Kyung Ho memberikan tanggal pernikahannya.

Menanggapi hal tersebut, sang aktor langsung menjawab tidak ada yang namanya tanggal pernikahan.