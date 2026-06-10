Putus dari Sooyoung, Pernyataan Lawas Jung Kyung Ho Soal Pernikahan Kembali Viral

Hubungan asmara Jung Kyung Ho dan Sooyoung berakhir (Instagram @management_allum dan @sarament_official)
JawaPos.com - Jung Kyung Ho kembali menjadi perhatian publik setelah kabar putusnya hubungan dengan Sooyoung Girls Generation dikonfirmasi pada 9 Juni 2026.
"Memang benar bahwa keduanya telah putus," terang Saram Entertainment selaku agensi Sooyoung.
Keduanya diketahui telah menjalin hubungan sejak tahun 2012 dan selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu pasangan selebriti paling langgeng di industri hiburan Korea Selatan.
Karena hubungan mereka yang berlangsung begitu lama, pertanyaan mengenai rencana pernikahan kerap muncul dalam berbagai wawancara dan acara publik.
Di tengah ramainya pemberitaan soal perpisahan mereka, sebuah video lama Jung Kyung Ho kembali beredar luas di media sosial dan komunitas online.
Video itu berasal dari konferensi pers drama Pro Bono yang digelar pada Desember tahun lalu.
Saat itu suasana acara berlangsung santai dan para pemain saling bercanda mengenai berbagai hal termasuk topik pernikahan.
Kim Sung Yoon kemudian melontarkan candaan dengan meminta Kyung Ho memberikan tanggal pernikahannya.
Menanggapi hal tersebut, sang aktor langsung menjawab tidak ada yang namanya tanggal pernikahan.
"Tanggal berapa? Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang namanya tanggal berapa," jawabnya singkat dikutip dari Koreaboo.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna