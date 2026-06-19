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Aulia Ramadhani
Jumat, 19 Juni 2026 | 15.51 WIB

Tom Holland Angkat Bicara tentang Pernikahan dengan Zendaya: Anggota Keluarga Semua Hadir

Tom Holland dan Zendaya. Sumber Foto: Pinkvilla - Image

Tom Holland dan Zendaya. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Bintang Spider-Man berusia 29 tahun, Tom Holland, membicarakan pernikahan dengan Zendaya untuk pertama kalinya dalam sebuah wawancara bersama Esquire.

Dilansir dari laman Pinkvilla, Jum’at (19/6), sang aktor secara eksplisit menyatakan bahwa anggota keluarga dekatnya semua hadir pada hari pernikahan.

Masih  merahasiakan detail lainnya, ia dengan tegas menyatakan, "Hanya itu yang akan Anda dapatkan tentang itu."

Kalimat tunggal itu secara tegas menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh komunitas penggemar sejak Maret.

Menarik perhatian, seorang penata gaya selebriti Zendaya yang sudah lama bekerja dengannya, Law Roach, adalah orang pertama yang mengungkapkannya di karpet merah Actor Awards.

"Pernikahannya sudah terjadi, kalian melewatkannya," kata Roach kepada Access Hollywood saat itu, dan menegaskan, "Itu benar sekali."

Zendaya, bintang Euphoria 3 ini telah memberikan petunjuk signifikan tentang status pernikahan mereka yang terbaru.

Pada 18 Februari, aktris tersebut difoto di Beverly Hills dengan mengenakan cincin emas di tempat biasanya cincin berlian potongan cushion-nya berada.

Kemudian pda 12 Maret, di Black Women in Hollywood Awards, pembawa acara Marsai Martin memintanya untuk memperlihatkan cincin tersebut sebagai tanda bahwa dia sudah menikah.

Aksinya yang menuruti permintaan tersebut, yang disambut tepuk tangan meriah dari para bintang yang hadir.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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