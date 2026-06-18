Kamari Tampil Ceria di Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner, Ini Rahasia Pola Makan Sehatnya

Ilustrasi gambar dari instagram @justinhubner5 JawaPos.com - Momen pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner sukses mencuri perhatian publik.

Di tengah suasana bahagia tersebut, Kamari justru menjadi salah satu bintang kecil yang paling banyak disorot.

Putri Jennifer terlihat begitu ceria, aktif, dan menikmati setiap momen selama acara berlangsung. Senyum dan tingkah menggemaskannya membuat banyak warganet ikut tersenyum melihat kebersamaan keluarga kecil tersebut.

Di balik keceriaan Kamari, pola pengasuhan Jennifer Coppen kembali menjadi perbincangan.

Akun Instagram @syifaanuraz membagikan beberapa kebiasaan parenting Jennifer yang dinilai bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, salah satunya adalah membatasi konsumsi gula tambahan pada Kamari sebelum usia dua tahun.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Jennifer menerapkan prinsip no sugar sebelum usia dua tahun.

Langkah ini sejalan dengan rekomendasi berbagai organisasi kesehatan yang menyarankan bayi dan balita tidak mengonsumsi gula tambahan karena kebutuhan rasa manis sudah dapat dipenuhi dari makanan alami seperti buah, sayuran, dan susu.

Konsumsi gula berlebih pada balita dinilai dapat berdampak pada kesehatan. Selain meningkatkan risiko gigi berlubang dan obesitas, asupan gula yang terlalu tinggi juga dapat memengaruhi kestabilan energi dan suasana hati anak.

Itulah sebabnya banyak orang tua kini mulai lebih selektif dalam memilih makanan dan camilan untuk buah hati mereka.

Unggahan tersebut juga mengungkap bahwa Jennifer bahkan membuat sendiri kue ulang tahun Kamari. Tujuannya agar ia dapat mengontrol bahan-bahan yang digunakan, termasuk jumlah gula tambahan yang dipakai.

Dengan begitu, Kamari tetap bisa menikmati momen ulang tahun tanpa mengabaikan kualitas makanan yang dikonsumsi.

Selain membatasi gula, Jennifer juga membiasakan Kamari mengonsumsi real food atau makanan utuh yang minim proses pengolahan.

Pola makan ini berkaitan dengan istilah gut-brain axis, yaitu hubungan antara kesehatan usus dan fungsi otak.