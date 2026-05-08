Sischa Widya Maharani
Jumat, 8 Mei 2026 | 20.22 WIB

Hyoyeon Akui Kaget 'HyoRiSoo' Diundang di You Quiz on the Block

HyoRiSoo menjadi bintang tamu di You Quiz on the Block.

 
JawaPos.com - Baru-baru ini Hyoyeon, Yuri dan Sooyoung Girls Generation tampil sebagai tamu di program variety tvN You Quiz on the Block yang tayang pada 6 Mei 2026.
 
Ketiganya hadir sebagai unit spesial bernama HyoRiSoo yang belakangan ramai dibicarakan netizen karena chemistry lucu dan konsep parody mereka.
 
Saat ketiganya muncul di studio, Yoo Jae Suk langsung tertawa dan bercanda dengan mengatakan nama grup mereka terdengar seperti merek air minum kemasan.
 
MC Jae Suk kemudian bertanya apakah mereka terkejut mendapat undangan tampil di You Quiz on the Block.
 
Hyoyeon mengaku dirinya benar-benar tidak menyangka. Ia menjelaskan bahwa HyoRiSoo awalnya dibuat hanya untuk bersenang-senang.
 
“Saya terkejut kami menerima tawaran dari You Quiz on the Block untuk sesuatu yang kami mulai hanya untuk bersenang-senang,” ujar Hyoyeon dikutip dari Naver.
 
Mendengar itu, Jae Suk ikut bercanda dengan mengatakan bahwa mereka memang berhasil membuat banyak orang tertawa.
 
Sooyoung juga ikut menimpali dengan candaan. Ia mengatakan bahwa biasanya bintang tamu yang datang karena punya pencapaian besar atau pengaruh tertentu.
 
“Saat pertama kali memulai di 'You Quiz,' bukankah mereka membicarakan hal-hal seperti prestasi? Seperti pengaruh? 'Apa yang harus kita ajukan?” kata Sooyoung sambil tertawa.
 
Ia kemudian menambahkan bahwa dirinya memang hanya ingin tampil di acara televisi bersama para member.
 
Sementara itu, Yuri mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap aktivitas HyoRiSoo. Menurutnya, penampilan mereka di acara ini terasa spesial karena menjadi jadwal resmi pertama unit tersebut.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
