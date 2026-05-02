Siap-siap, Shin Hae Sun dikabarkan akan Kembali ke acara You Quiz on the Block

Shin Hae Sun. (Soompi)
JawaPos.com - Aktris Korea Shin Hae Sun akan kembali ke acara You Quiz on the Block.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), kabar ini membuat para penggemarnya antusias dan menantikan kehadirannya di acara tersebut
Pada 27 April, News1 melaporkan bahwa aktris tersebut akan tampil di program variety tvN dan saat ini sedang mempersiapkan syuting.
Tak lama, perwakilan tvN mengkonfirmasi berita tersebut, menambahkan bahwa episodenya dijadwalkan tayang pada 6 Mei.
Shin Hae Sun sebelumnya tampil di acara tersebut pada tahun 2023, di mana ia menarik perhatian karena pesonanya yang jujur.
Penampilannya yang akan datang akan menandai kembalinya dia setelah tiga tahun, membuat penggemar tak sabar
Setelah terjun ke genre thriller dengan serial Netflix The Art of Sarah awal tahun ini, Shin Hae Sun kini menampilkan sisi komedinya dalam drama akhir pekan tvN terbaru Filing for Love.
Drama Filing for Love tayang perdana pada 25 April, menyoroti keserbagunaannya yang mengesankan sebagai seorang aktris.
Menarik perhatian, Filing for Love mengisahkan Noh Ki Jun (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar, namun turun jabatan ke tim pelanggaran internal, drama ini menarik perhatian.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari