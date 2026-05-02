Aulia Ramadhani
Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.56 WIB

Siap-siap, Shin Hae Sun dikabarkan akan Kembali ke acara You Quiz on the Block

Shin Hae Sun. (Soompi)

JawaPos.com - Aktris Korea Shin Hae Sun akan kembali ke acara You Quiz on the Block.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), kabar ini membuat para penggemarnya antusias dan menantikan kehadirannya di acara tersebut

Pada 27 April, News1 melaporkan bahwa aktris tersebut akan tampil di program variety tvN dan saat ini sedang mempersiapkan syuting.

Tak lama, perwakilan tvN mengkonfirmasi berita tersebut, menambahkan bahwa episodenya dijadwalkan tayang pada 6 Mei.

Shin Hae Sun sebelumnya tampil di acara tersebut pada tahun 2023, di mana ia menarik perhatian karena pesonanya yang jujur.

Penampilannya yang akan datang akan menandai kembalinya dia setelah tiga tahun, membuat penggemar tak sabar

Setelah terjun ke genre thriller dengan serial Netflix The Art of Sarah awal tahun ini, Shin Hae Sun kini menampilkan sisi komedinya dalam drama akhir pekan tvN terbaru Filing for Love.

Drama Filing for Love tayang perdana pada 25 April, menyoroti keserbagunaannya yang mengesankan sebagai seorang aktris.

Menarik perhatian, Filing for Love mengisahkan Noh Ki Jun (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar, namun turun jabatan ke tim pelanggaran internal, drama ini menarik perhatian.

