Hyoyeon Bongkar Respons Tak Terduga Taeyeon Soal HyoRiSoo

JawaPos.com - Pada segmen terbaru You Quiz on the Block yang tayang pada 6 Mei 2026, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Girls Generation menjadi bintang tamu acara tersebut.

Dalam episode tersebut, ketiganya membahas aktivitas grup parody mereka yang bernama HyoRiSoo yang belakangan ramai diperbincangkan netizen.

Yoo Jae Suk bahkan menyebut banyak komentar viral dari netizen tentang grup mereka bertiga.

Beberapa komentar menyebut humor mereka lebih heboh daripada sub-unit TaeTiSeo hingga terasa seperti audisi komedian.

Melaporkan dari OSEN, awal mula terbentuknya ide HyoRiSoo berasal dari ucapan Hyoyeon kepada Tiffany yang mengatakan dirinya ingin membuat grup vocal.

Tiffany bercanda dengan mengatakan bahwa di unit TaeTiSeo, Taeyeon menempati posisi utama sebagai main vocal. Karena itu, dalam HyoRiSoo, Hyoyeon juga disebut akan mengambil peran serupa seperti Taeyeon.

Saat MC Jae Suk bertanya bagaimana reaksi anggota Girls Generation lainnya, pembicaraan langsung mengarah ke Taeyeon.

Namun respons Hyoyeon justru mengundang tawa. Ia mengatakan Taeyeon terlihat sama sekali tidak peduli dengan sub-unit mereka.

“Bahkan sampai sekarang Taeyeon seperti tidak tertarik dan hanya bilang, ‘Aku pemimpin kalian sendiri,’” ujar Hyoyeon sambil tertawa.