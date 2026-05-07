Hyoyeon Bongkar Respons Tak Terduga Taeyeon Soal HyoRiSoo

Hyoyeon bagikan cerita mengenai tanggapan Taeyeon terhadap HyoRiSoo. (OSEN)
JawaPos.com - Pada segmen terbaru You Quiz on the Block yang tayang pada 6 Mei 2026, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Girls Generation menjadi bintang tamu acara tersebut.
Dalam episode tersebut, ketiganya membahas aktivitas grup parody mereka yang bernama HyoRiSoo yang belakangan ramai diperbincangkan netizen.
Yoo Jae Suk bahkan menyebut banyak komentar viral dari netizen tentang grup mereka bertiga.
Beberapa komentar menyebut humor mereka lebih heboh daripada sub-unit TaeTiSeo hingga terasa seperti audisi komedian.
Melaporkan dari OSEN, awal mula terbentuknya ide HyoRiSoo berasal dari ucapan Hyoyeon kepada Tiffany yang mengatakan dirinya ingin membuat grup vocal.
Tiffany bercanda dengan mengatakan bahwa di unit TaeTiSeo, Taeyeon menempati posisi utama sebagai main vocal. Karena itu, dalam HyoRiSoo, Hyoyeon juga disebut akan mengambil peran serupa seperti Taeyeon.
Saat MC Jae Suk bertanya bagaimana reaksi anggota Girls Generation lainnya, pembicaraan langsung mengarah ke Taeyeon.
Namun respons Hyoyeon justru mengundang tawa. Ia mengatakan Taeyeon terlihat sama sekali tidak peduli dengan sub-unit mereka.
“Bahkan sampai sekarang Taeyeon seperti tidak tertarik dan hanya bilang, ‘Aku pemimpin kalian sendiri,’” ujar Hyoyeon sambil tertawa.
Hyoyeon juga mengaku awalnya berharap bisa merasa kesal terhadap reaksi Taeyeon tetapi justru semakin bingung karena sang leader terlalu santai.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama