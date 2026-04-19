Si Paling Jarang Buka Grup, Tiffany Bongkar Kebiasaan Hyoyeon yang Sering Ketinggalan Info

JawaPos.com - Hyoyeon kembali jadi bahan perbincangan usai tampil di acara JTBC Please Take Care of My Refrigerator.

Dalam episode yang tayang pada 12 April 2926, ia hadir bersama Tiffany Young dan membahas rencana besar Girls Generation menjelang ulang tahun ke-20 mereka.

Awalnya, pembawa acara menanyakan apakah ada rencana reuni seperti saat anniversary ke-15.

Hyoyeon dengan santai menjawab bahwa mereka harus mulai merencanakan sekarang dan menyebut Tiffany sebagai orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut.

Namun respon itu langsung bikin suasana berubah. Tiffany menatap Hyoyeon dengan ekspresi terkejut.

"Kamu sudah merencanakannya," balas Tiffany dengan nada menyindir seolah-olah dia belum pernah mendengarnya.

Nyatanya rencana itu sudah dibuat. Momen ini langsung membuat suasana studio bingung.

Tiffany kemudian membongkar kebiasaan Hyoyeon bahwa ia adalah ikon komunikasi buruk di dalam grup karena jarang membuka chat grup.

Menurut Tiffany, dalam grup chat biasanya member harus membalas dalam waktu 48 jam agar koordinasi berjalan lancar.