Sischa Widya Maharani
Kamis, 7 Mei 2026 | 16.06 WIB

Eunseok RIIZE Minta Maaf Usai Terseret Kontroversi Rasisme

Eunseok RIIZE berpose di backstage M Countdown. (X @RIIZE_official)

 
JawaPos.com - Eunseok RIIZE menjadi sorotan usai unggahannya di Bubble dianggap mengandung unsur sensitif pada ras tertentu.
 
Pada 5 Mei lalu, Eunseok membagikan foto masa kecilnya kepada penggemar dalam rangka perayaan Hari Anak di Korea Selatan. 
 
Namun, caption "Eunseok si gelap" yang digunakan langsung menuai kritik dari netizen internasional.
 
Unggahan tersebut dinilai memiliki konotasi merendahkan terhadap kelompok ras tertentu. 
 
Tak lama setelah menyadari kontroversi yang muncul, member RIIZE segera menghapus postingannya.
 
Meski sudah dihapus, tangkapan layar unggahan itu terlanjur menyebar luas di media sosial dan forum online. 
 
Kemudian, pada 6 Mei 2026 Eunseok akhirnya menyampaikan permintaan maaf panjang melalui platform Bubble. 
 
“Saya dengan tulus meminta maaf kepada siapapun yang merasa tidak nyaman karena pilihan kata-kata saya yang kurang tepat,” tulis Eunseok dalam pesannya kepada penggemar yang dikutip dari Allkpop.
 
Ia juga mengungkapkan rasa penyesalannya meski unggahan tersebut sudah langsung dihapus. 
 
Eunseok berjanji akan lebih berhati-hati dalam berbicara maupun bertindak ke depannya.
 
Sementara itu, RIIZE dijadwalkan melakukan comeback dengan mini album terbaru mereka pada 15 Juni mendatang. 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
