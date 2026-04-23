Layanan di RSCM Terganggu karena Pemadaman Listrik di Jakarta, Manajemen Minta Maaf

JawaPos.com – Layanan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dilaporkan terganggu akibat pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis. Manajemen rumah sakit pun menyampaikan permohonan maaf kepada pasien dan keluarga yang terdampak.

Melalui akun Instagram resminya, pihak RSCM mengumumkan adanya gangguan layanan yang dipicu oleh terhentinya aliran listrik di area operasional rumah sakit. Diketahui pemadaman listrik memang terjadi di beberapa lokasi di Jakaeta.

“Sehubungan dengan adanya pemadaman aliran listrik di wilayah operasional RSCM, kami informasikan bahwa beberapa layanan kami saat ini sedang mengalami kendala teknis,” tulis manajemen, dikutip Kamis (23/4).

RSCM juga menegaskan bahwa tim teknis tengah bekerja untuk memulihkan kondisi agar layanan kesehatan bisa kembali berjalan normal secepatnya.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh seluruh pasien dan keluarga pasien. Saat ini, tim teknis kami tengah berupaya untuk mengatasi segera agar layanan tetap berjalan dengan baik,” lanjut pernyataan tersebut.

Manajemen turut mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kesabaran masyarakat selama proses penanganan berlangsung.

Sebelumnya, pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jakarta disampaikan oleh PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya. Gangguan ini disebut terjadi akibat masalah pada suplai listrik.

“Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan,” ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, dikutip dari Antara, Kamis (23/4).