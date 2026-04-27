Sischa Widya Maharani
Senin, 27 April 2026 | 20.47 WIB

Nyaris Debut Idol, Ahn Hyo Seop Kenang Masa Trainee di JYP Entertainment 

Ahn Hyo Seop saat menjadi bintang tamu di YouTube Fairy Jaehyun. (Naver)

 
JawaPos.com - Aktor Ahn Hyo-seop baru-baru ini membagikan kisah masa lalunya yang jarang diketahui publik.
 
Dalam konten YouTube Fairy Jaehyun, ia bagikan masa pelatihan sebagai calon idol di JYP Entertainment. 
 
Sebelum menjadi aktor seperti sekarang, Ahn Hyo Seop sempat tinggal di Kanada. Kemudian kembali ke Korea Selatan setelah mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam proyek grup idol. 
 
Saat itu, ia memiliki kecintaan besar terhadap musik dan melihatnya sebagai jalan hidup yang ingin ia tempuh.
 
"Sebenarnya, aku sangat mencintai musik. Aku adalah seseorang yang benar-benar mencintainya," ucapnya yang dilansir dari Naver.
 
Namun, realitas dunia trainee ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Latihan yang intens dan berulang membuatnya khawatir.
 
Dalam pengakuan jujurnya, Hyo Seop mengatakan bahwa ia merasa dirinya tidak cukup baik. 
 
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah menari. Ia mengungkapkan bahwa meskipun bernyanyi terasa relatif mudah, menari adalah hal yang sangat sulit baginya.
 
"Saya juga akan menyingkirkannya. Karena meskipun bernyanyi tampak mudah, menari benar-benar... sulit," terangnya.
 
Setelah kejadian itu, Hyo Seop mengaku membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menerima pengalaman tersebut. 
 
Selama masa trainee, ia diketahui sempat tinggal bersama anggota GOT7 dan DAY6 yang juga berada di bawah naungan JYP. 
 
Setelah meninggalkan jalur idol, Ahn Hyo Seop memutuskan untuk beralih ke dunia akting. Ia akhirnya debut sebagai aktor pada tahun 2015.
 

