Met Gala 2026 dihadiri Ahn Hyo Seop, BLACKPINK, Karina dan Ningning aespa, Intip Penampilannya

Karina dan Ningning aespa, Ahn Hyo Seop. Sumber Foto: Pinkvilla
JawaPos.com - Belakangan ini acara Met Gala 2026 menjadi pusat perhatian, momen besar itu juga penting bagi bintang K-pop dan K-drama, Karina dan Ningning aespa pun turut hadir.
Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (13/5), Jennie, Lisa, Rosé, dan Jisoo BLACKPINK hadir di acara tersebut, dengan penyanyi FLOWER menandai penampilan pertamanya di malam mode terbesar tahun ini.
Ada juga anggota aespa, Karina dan NingNing, menandai debut mereka sendiri, menjadi bintang K-pop generasi keempat pertama yang melangkah di karpet merah.
Setelah kesuksesan KPop Demon Hunters, aktor Ahn Hyo Seop juga menjadi salah satu debutan lainnya.
Di momen itu, Karina mewakili Prada, ia memukau tampil dengan gaun dan jubah yang terinspirasi dari hanbok
Merek yang diwakilinya sebagai duta merek memastikan debutnya menjadi penampilan yang berkesan dan disambut baik dengan gaun satin berkilauan berlian dan jubah hitam yang tersampir
Tak hanya itu, rambutnya disanggul, ia berjalan dan melambaikan tangan, mengirimkan ciuman ke kamera.
Ningning, di sisi lain, tampil seperti seorang putri dalam gaun hitamnya untuk Gucci, ia tampak cantik dari ujung kepala hingga ujung kaki, gaun pesta dengan kreasi seperti bunga besar di atasnya memperlengkap penampilannya
Dalam penampilan DIOR yang ia kenakan bersama Jisoo BLACKPINK, Jinu, alias Ahn Hyo Seop, memilih blazer emas di atas kemeja satin.
Di momen indah itu, ia juga mengenakan sebuah syal merah, rambutnya terurai di dahinya menambah ketampannya
