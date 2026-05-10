10 Cara Memprioritaskan Diri Sendiri Setelah Melahirkan, Ibu Bahagia Bikin Mental Lebih Sehat

Kehadiran bayi sering kali membawa kebahagiaan besar dalam hidup seorang perempuan.

Namun di balik perhatian yang sepenuhnya tertuju pada si kecil, banyak ibu tanpa sadar mulai mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri.

Pertanyaan tentang kondisi bayi terus berdatangan, sementara kondisi fisik dan mental sang ibu justru kerap terlupakan.

Padahal, masa setelah melahirkan bukan hanya soal merawat bayi, tetapi juga proses penyesuaian emosional dan mental yang sangat besar bagi seorang ibu.

Perubahan rutinitas, kurang tidur, hingga tekanan untuk menjadi “ibu sempurna” dapat membuat banyak perempuan kehilangan waktu untuk dirinya sendiri.

Memprioritaskan diri setelah melahirkan bukan tindakan egois.

Sebaliknya, hal tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan mental, kestabilan emosi, dan kualitas hubungan dengan keluarga.

Berikut 10 cara yang dapat membantu Anda kembali terhubung dengan diri sendiri setelah menjalani fase kehamilan dan persalinan yang dihimpun dari yourtango.com pada Sabtu (09/06).

1. Luangkan Waktu untuk Merawat Diri Sendiri Perawatan diri tidak harus selalu identik dengan liburan mewah atau perawatan mahal.