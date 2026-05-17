10 Kebiasaan yang Membuat Para Ibu Bisa Tetap Bahagia dan Tenang Setiap Hari Menurut Psikolog

JawaPos.Com - Menjalani peran sebagai ibu sering kali membuat seseorang harus membagi tenaga, pikiran, dan emosi dalam waktu yang bersamaan.

Tugas rumah tangga, pekerjaan, kebutuhan anak, hingga tekanan kehidupan sehari-hari terkadang membuat banyak ibu merasa mudah lelah dan kehilangan waktu untuk dirinya sendiri.

Namun menariknya, sebagian ibu tetap terlihat hangat, tenang, dan mampu menikmati hidup meskipun aktivitas mereka sangat padat.

Mereka bukan hidup tanpa masalah, melainkan memiliki cara berpikir dan kebiasaan tertentu yang membuat kondisi emosional tetap stabil.

Menurut psikologi, kebahagiaan seorang ibu sering tidak datang dari kemewahan atau hidup tanpa tekanan, tetapi dari kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus setiap hari.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan yang sering dimiliki para ibu yang mampu merasa lebih bahagia dan tenang hampir setiap hari.

1. Tidak Memaksakan Diri Menjadi Ibu yang Sempurna

Banyak ibu merasa harus selalu kuat, sabar, dan mampu melakukan semuanya tanpa kesalahan.

Tekanan seperti ini sering membuat pikiran cepat lelah dan hati mudah merasa gagal.

Ibu yang bahagia biasanya memahami bahwa kehidupan tidak harus selalu berjalan sempurna.

Mereka menerima bahwa rumah kadang berantakan, pekerjaan bisa tertunda, dan emosi kadang tidak stabil.

Alih-alih menyalahkan diri sendiri, mereka memilih memperbaiki keadaan secara perlahan tanpa terus dihantui rasa bersalah.

Psikolog menyebut kemampuan menerima ketidaksempurnaan sebagai salah satu cara penting untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi tekanan emosional.

2. Tetap Menyediakan Waktu Kecil untuk Diri Sendiri