25 Kader Pasukan Inti Pagar Nusa Lulus Diktama di Taiwan Dibekali Ijazahan Wirid dan Amalan

Pimpinan Pusat Pagar Nusa meluluskan 25 kader PASTI dalam Diktama PASTI PCI Pagar Nusa Taiwan Ke-1 di Taichung, Taiwan, pada 26-27 September 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pimpinan Pusat Pagar Nusa meluluskan 25 kader Pasukan Inti (PASTI) dalam Diktama PASTI PCI Pagar Nusa Taiwan Ke-1 di Taichung, Taiwan, pada 26-27 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi Diktama PASTI pertama yang diselenggarakan Pagar Nusa di luar Indonesia.
Pendidikan dibuka pada Sabtu (26/9) di Kantor PCI NU Taiwan Ranting Taichung dan ditutup pada Minggu (27/9) di ASEAN Square lantai 6, Taichung.
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Sebanyak 30 orang mendaftarkan diri untuk mengikuti Diktama, 28 orang di antaranya dinyatakan lolos mengikuti pendidikan, dan 25 peserta akhirnya dinyatakan lulus.
Mereka terdiri atas 23 laki-laki dan dua perempuan dengan rentang usia 23 hingga 32 tahun berasal dari seluruh Pimpinan Anak Cabang Istimewa (PACI) Pagar Nusa di Taiwan, dengan latar belakang sebagai pekerja dan mahasiswa program magister.
Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengatakan, penyelenggaraan Diktama di Taiwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kaderisasi Pagar Nusa di luar Indonesia.
Menurut dia, perkembangan struktur organisasi harus diikuti dengan pendidikan yang menyiapkan kualitas kader.
”Kalau Pagar Nusa tumbuh di luar negeri, kaderisasinya juga harus tumbuh. Tidak cukup kita punya struktur dan bendera Pagar Nusa di berbagai tempat. Orang-orangnya juga harus ditempa,” kata Gus Nabil.
Diktama PASTI Taiwan tidak hanya memberikan pendidikan fisik.
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