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Dhimas Ginanjar
Sabtu, 19 September 2026 | 02.56 WIB

Resmikan Balai Latihan PTBI, Kapolri Tekankan Keterbukaan dan Persatuan Antarperguruan Silat

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9). (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Balai Latihan Seni Silat Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI) menjadi ruang bersama bagi seluruh perguruan silat dan masyarakat.

Balai latihan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembinaan pencak silat, pengembangan seni budaya, pelestarian kearifan lokal, dan mempererat silaturahmi.

Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Peresmian Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia, Jumat (18/9/2026).

Kapolri mengapresiasi inisiatif PTBI membangun balai latihan sebagai wadah pembinaan. Namun, ia meminta fasilitas tersebut dapat digunakan bersama oleh seluruh peguron atau perguruan silat di Banten.

“Pesanggrahan ini tidak hanya untuk PTBI sendiri, tetapi juga semua peguron boleh untuk menggunakan tempat ini dan masyarakat pun juga boleh menggunakan, termasuk berbagai macam kearifan lokal dan seni budaya yang ada,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, pesanggrahan memiliki makna lebih luas daripada sekadar tempat berlatih bela diri.

Tempat tersebut harus menjadi ruang belajar, berdiskusi, berkumpul, dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

“Namanya pesanggrahan itu tempat belajar, tempat diskusi, tempat kita ngariung untuk bersama-sama menyelesaikan suatu persoalan,” kata Kapolri.

Kapolri berharap balai latihan tersebut dapat memperkuat persaudaraan antarpesilat dan antarperguruan.

Persatuan dinilai menjadi modal penting untuk menjaga dan mengembangkan pencak silat Tjimande serta seni budaya Banten lainnya.

Editor: Dhimas Ginanjar
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