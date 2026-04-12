Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
13 April 2026, 06.55 WIB

Sugiono Resmi Jadi Ketum PB IPSI Periode 2026–2030, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

Sebanyak 1.430 peserta pencak silat mengadu jurus dalam perhelatan Indonesia Pencak Silat Championship ke 5, di GOR Ciracas, Ciracas, Jakarta Timur. (Istimewa)

JawaPos.com – Menteri Luar Negeri Sugiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026–2030. Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno dalam Musyawarah Nasional (Munas) PB IPSI ke-16 di Jakarta Convention Center, Sabtu (11/4).

Sebelumnya, Sugiono menjabat sebagai wakil ketua umum PB IPSI pada periode 2021-2026.

Nah, setelah terpilih, Sugiono langsung memasang target besar. Yakni, membawa pencak silat masuk dalam cabang olahraga Olimpiade. Menurutnya, upaya menduniakan pencak silat harus terus digencarkan agar mendapat pengakuan global.

”Ke depan, kita harus menduniakan pencak silat. Cita-cita melihat pencak silat menjadi bagian dari Olimpiade harus diwujudkan,” ujar Sugiono.

Sejauh ini, pencak silat yang merupakan olahraga asli Indonesia belum berhasil dipertandingkan di Olimpiade, termasuk pada era kepemimpinan Prabowo. Karena itu, target tersebut menjadi pekerjaan rumah utama bagi kepengurusan baru.

Sugiono juga terharu dengan sambutan Prabowo dalam Munas tersebut. Ia menilai dedikasi Prabowo terhadap pencak silat sangat besar. Mengingat, Prabowo telah mengabdi sejak 1988 hingga 2026 atau sekitar 38 tahun.

”Pengabdian selama itu tidak mungkin terjadi tanpa kecintaan yang mendalam. Pandangan dan cita-cita besar beliau untuk pencak silat Indonesia sangat luar biasa,” ucap Sugiono. 

