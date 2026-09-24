Pameran DXI 2027 akan Digelar, Bawa Diving dan Outdoor Adventure ke Ruang Kolaborasi Lebih Luas

JawaPos.com - Deep and Extreme Indonesia (DXI) kembali mempersiapkan penyelenggaraan berikutnya dengan membawa semangat baru. Memasuki usia 20 tahun, DXI 2027 akan mengusung tema “Twenty Years of Deep Collaboration” yang menekankan penguatan hubungan antara industri, komunitas, brand, hingga berbagai pelaku kegiatan adventure di Indonesia.

Digelar oleh Dyandra Event Solutions, DXI 2027 dijadwalkan berlangsung pada 15-18 April 2027 di Hall B, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Perjalanan dua dekade tersebut menjadi momentum bagi DXI untuk memperluas perannya. Jika sebelumnya dikenal sebagai pameran yang berfokus pada dunia diving, DXI kini berkembang menjadi ruang yang mempertemukan berbagai aktivitas eksplorasi, baik di bawah laut maupun di alam terbuka.

Pada penyelenggaraan 2027, fokus terhadap diving dan outdoor adventure kembali diperkuat. Namun, pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung tidak hanya berhenti pada area pameran. Berbagai aktivitas dan program interaktif juga disiapkan untuk mempertemukan pelaku industri dengan komunitas serta masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap dunia adventure.

Founder Deep and Extreme Indonesia (DXI) Dharmawan Sutanto mengatakan, perjalanan DXI selama 20 tahun tidak dapat dipisahkan dari kontribusi berbagai pihak yang selama ini ikut membentuk ekosistem di dalamnya.

“Saya berharap tema tahun ini dapat menjadi sebuah ajakan untuk menggunakan DXI 2027 sebagai ruang untuk mempertemukan ide dengan kesempatan, memperkuat kerja sama yang telah terjalin, sekaligus memulai kolaborasi baru yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya,” kata Dharmawan di Jakarta, Kamis (24/9).

Semangat memperluas kolaborasi tersebut juga menjadi salah satu arah utama penyelenggaraan DXI 2027. Project Manager DXI 2027 Irfant Rifani mengatakan, pihaknya ingin menjadikan DXI tidak hanya sebagai agenda tahunan yang berlangsung selama empat hari.