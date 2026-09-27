Kemenpar dan FOKBI Gelar Aksi Solidaritas untuk NTT lewat Gerak Peduli NTT – Ikan Nae di Pante

JawaPos.com - Kementerian Pariwisata bersama Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI) mengubah peluh menjadi empati lewat Gerak Peduli NTT – Ikan Nae di Pante, Minggu (27/9).

Aksi hibrida ini digelar bertepatan momentum Hari Pariwisata Sedunia (World Tourism Day).

Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang, ikut bergerak langsung.

Sementara 11 provinsi lain, mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Jambi, tersambung secara daring.

Bukan hanya olahraga, panggung juga diisi alunan sasando oleh Berto Pah.

Nada khas Nusa Tenggara Timur itu menjadi pengingat, kekayaan budaya bisa menjelma pesan persaudaraan.

Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutomo menegaskan, Indonesia menyimpan khazanah tradisi yang mampu dikreasikan dengan aktivitas fisik hingga melahirkan atraksi segar bagi wisatawan.

”Kita memiliki banyak ragam budaya yang bisa dikreasikan sedemikian rupa, dikombinasikan dengan aktivitas olahraga. Sehingga menjadi atraksi dan kegiatan yang sangat menarik juga dan bisa menjadi daya tarik pariwisata,” ujar Fajar dilansir dari Antara.