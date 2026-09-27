Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Antara
Senin, 28 September 2026 | 00.19 WIB

Kemenpar dan FOKBI Gelar Aksi Solidaritas untuk NTT lewat Gerak Peduli NTT – Ikan Nae di Pante

Kemenpar bersama FOKBI gelar Gerak Peduli NTT – Ikan Nae di Pante, Minggu (27/9). (Istimewa) - Image

Kemenpar bersama FOKBI gelar Gerak Peduli NTT – Ikan Nae di Pante, Minggu (27/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Pariwisata bersama Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia (FOKBI) mengubah peluh menjadi empati lewat Gerak Peduli NTT – Ikan Nae di Pante, Minggu (27/9).

Aksi hibrida ini digelar bertepatan momentum Hari Pariwisata Sedunia (World Tourism Day).

Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang, ikut bergerak langsung.

Sementara 11 provinsi lain, mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, hingga Jambi, tersambung secara daring.

Bukan hanya olahraga, panggung juga diisi alunan sasando oleh Berto Pah.

Nada khas Nusa Tenggara Timur itu menjadi pengingat, kekayaan budaya bisa menjelma pesan persaudaraan.

Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutomo menegaskan, Indonesia menyimpan khazanah tradisi yang mampu dikreasikan dengan aktivitas fisik hingga melahirkan atraksi segar bagi wisatawan.

”Kita memiliki banyak ragam budaya yang bisa dikreasikan sedemikian rupa, dikombinasikan dengan aktivitas olahraga. Sehingga menjadi atraksi dan kegiatan yang sangat menarik juga dan bisa menjadi daya tarik pariwisata,” ujar Fajar dilansir dari Antara.

Dia menambahkan, pemerintah tengah menggenjot sport tourism di berbagai destinasi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PNM Peduli Hadirkan Trauma Healing untuk Dukung Nasabah Flores NTT Bangkit dan Kembali Berusaha - Image
Berita Daerah

PNM Peduli Hadirkan Trauma Healing untuk Dukung Nasabah Flores NTT Bangkit dan Kembali Berusaha

Rabu, 23 September 2026 | 01.55 WIB

BNPB: 94 Warga NTT Meninggal di Pengungsian Bukan Dampak Langsung Gempa, tapi Riwayat Sakit Lama - Image
Nasional

BNPB: 94 Warga NTT Meninggal di Pengungsian Bukan Dampak Langsung Gempa, tapi Riwayat Sakit Lama

Sabtu, 19 September 2026 | 16.50 WIB

Donasi untuk Korban Gempa NTT Terus Berdatangan, Sentuh Kebutuhan Pendidikan - Image
Berita Daerah

Donasi untuk Korban Gempa NTT Terus Berdatangan, Sentuh Kebutuhan Pendidikan

Jumat, 18 September 2026 | 06.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore