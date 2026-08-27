Jakarta One Running Series 2026 Mampir ke 5 Wilayah, Lari Sambil Nikmati Kota

Jakarta One Running Series 2026 bakal digelar di lima wilayah DKI Jakarta mengusung tema One City. One Celebration. (Istimewa)
JawaPos.com – Jakarta punya hajatan lari baru, Jakarta One Running Series 2026 yang bakal digelar di lima wilayah DKI Jakarta dengan mengusung tema One City. One Celebration.
Event hasil kolaborasi PT Sasana Jiwa dan Pemprov DKI Jakarta ini bukan cuma soal lomba, ajang ini ingin jadi ruang warga menikmati kota sekaligus membangun kebersamaan.
“Ajang ini merepresentasikan Jakarta sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan semangat kolektif seluruh warganya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Rangkaian Jakarta One Running Series akan dimulai 1 November 2026 di SCBD, Jakarta Selatan.
Selanjutnya singgah di Ancol, Jakarta Utara, 17 Januari 2027. Lalu lanjut ke Puri, Jakarta Barat, 21 Maret 2027.
Putaran keempat digelar di Velodrome, Jakarta Timur, 25 April 2027 dan puncaknya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 6 Juni 2027.
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Uniknya, setiap seri hanya ada satu kategori: lari 5K.
Pendaftaran sudah dibuka mulai 26 Agustus 2026 lewat situs resmi Jakarta One Running Series.
Total hadiah puluhan juta rupiah disiapkan untuk 3 pelari tercepat. Pelajar juga boleh ikut bersaing.
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Jawa Pos
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