Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.06 WIB

Jakarta One Running Series 2026 Mampir ke 5 Wilayah, Lari Sambil Nikmati Kota

Jakarta One Running Series 2026 bakal digelar di lima wilayah DKI Jakarta mengusung tema One City. One Celebration. (Istimewa) - Image

Jakarta One Running Series 2026 bakal digelar di lima wilayah DKI Jakarta mengusung tema One City. One Celebration. (Istimewa)

JawaPos.com – Jakarta punya hajatan lari baru, Jakarta One Running Series 2026 yang bakal digelar di lima wilayah DKI Jakarta dengan mengusung tema One City. One Celebration.

Event hasil kolaborasi PT Sasana Jiwa dan Pemprov DKI Jakarta ini bukan cuma soal lomba, ajang ini ingin jadi ruang warga menikmati kota sekaligus membangun kebersamaan.

“Ajang ini merepresentasikan Jakarta sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan semangat kolektif seluruh warganya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Jadwal Muter 5 Kota

Rangkaian Jakarta One Running Series akan dimulai 1 November 2026 di SCBD, Jakarta Selatan.

Selanjutnya singgah di Ancol, Jakarta Utara, 17 Januari 2027. Lalu lanjut ke Puri, Jakarta Barat, 21 Maret 2027.

Putaran keempat digelar di Velodrome, Jakarta Timur, 25 April 2027 dan puncaknya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 6 Juni 2027.

Uniknya, setiap seri hanya ada satu kategori: lari 5K.

Pendaftaran sudah dibuka mulai 26 Agustus 2026 lewat situs resmi Jakarta One Running Series.

Total hadiah puluhan juta rupiah disiapkan untuk 3 pelari tercepat. Pelajar juga boleh ikut bersaing.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
Teknologi

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17.50 WIB

Bukan Sekadar Bikin Bugar, Menurut Penelitian Lari Ternyata Bisa Membantu Otak Menghadapi Stres - Image
Lifestyle

Bukan Sekadar Bikin Bugar, Menurut Penelitian Lari Ternyata Bisa Membantu Otak Menghadapi Stres

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.15 WIB

Lari Lintas Juang, Cara Siswa SMA-SMP Labschool Meriahkan Kemerdekaan RI - Image
Jabodetabek

Lari Lintas Juang, Cara Siswa SMA-SMP Labschool Meriahkan Kemerdekaan RI

Senin, 17 Agustus 2026 | 23.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore