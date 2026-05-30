Aidan Heslop dan Jonathan Paredes Tampil Spektakuler di Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026

Aidan Heslop. (Dok. Istimewa)
JawaPos.com - Tebing eksotis Broken Beach, Nusa Penida, menjadi panggung spektakuler pembuka Red Bull Cliff Diving World Series 2026 yang berlangsung pada 22–23 Mei 2026. Ribuan penonton disuguhkan aksi para atlet cliff diving terbaik dunia yang melompat dari ketinggian ekstrem dengan latar panorama laut Bali yang dramatis.
Atmosfer kompetisi terasa semakin istimewa dengan hadirnya dua MIDO Friends of the Brand, yakni Aidan Heslop dan Jonathan Paredes. Kedua atlet tersebut berhasil mencuri perhatian melalui performa impresif sepanjang akhir pekan.
Sorotan utama datang dari atlet asal Inggris, Aidan Heslop karena sukses menghadirkan salah satu momen paling emosional dalam kompetisi tahun ini. Atlet berusia 24 tahun itu memastikan kemenangan setelah mencatatkan skor tertinggi melalui lompatan Forward 4 Somersaults 3½ Twists Pike dengan tingkat kesulitan 5,9, salah satu yang tertinggi di kompetisi.
Aksi yang dilakukan Heslop nyaris sempurna karena menghasilkan skor luar biasa sebesar 141,60 dari para juri. Skor tersebut menjadi skor tertinggi untuk satu lompatan sepanjang event tersebut.
Kemenangan tersebut menjadi lebih bermakna karena Bali menjadi panggung comeback Heslop setelah absen sepanjang musim 2025 akibar cedera. Ia pun mengaku momen tersebut menjadi salah satu titik paling emosional dalam perjalanan kariernya.
“Sudah lama sekali saya menantikan momen ini, dan saya bisa bilang ini mungkin salah satu hal tersulit yang pernah saya jalani, harus menjauh dari salah satu olahraga paling ekstrem di dunia. Tapi rasanya luar biasa bisa kembali,” ujar Heslop dalam keterangannya, dipetik Sabtu (30/5/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa lompatan terakhirnya bukan hanya tentang kemenangan. Melainkan juga pelepasan emosi setelah melewati proses pemulihan panjang.
“Saat melakukan lompatan terakhir itu, saya merasakan kebahagiaan, kelegaan, semuanya datang bersamaan. Bahkan saya sempat menitikkan air mata di atas jet ski, karena momen ini sangat berarti bagi saya. Saya benar-benar bahagia bisa kembali sampai sulit menjelaskan dengan kata-kata,” terangnya.
Sementara itu Jonathan Paredes, atlet senior asal Meksiko yang dikenal dengan teknik presisi dan gaya elegannya, juga tampil impresif sepanjang kompetisi. Paredes langsung memimpin klasemen putra pada hari pertama dan mempertahankan konsistensinya hingga babak final.
Pengalaman panjangnya di dunia cliff diving terlihat jelas dalam setiap eksekusi lompatan yang tenang, presisi, dan penuh kontrol. Atlet asal Meksiko itu pun finis posisi kedua secara keseluruhan.
