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Dhimas Ginanjar
Rabu, 16 September 2026 | 16.24 WIB

Dari Batik hingga Wayang, Begini Cara Pokémon Belajar Mendekati Indonesia

Berbagai macam Pokemon yang dibuat versi wayang di Poke Wayang. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com) - Image

Berbagai macam Pokemon yang dibuat versi wayang di Poke Wayang. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Langkah The Pokémon Company memperluas bisnisnya di Indonesia ternyata tidak hanya lahir dari meja rapat di Jepang. Ada karyawan asal Indonesia di dalam perusahaan yang ikut memikirkan cara agar Pokémon bisa semakin dekat dengan masyarakat Tanah Air.

Hal itu diungkap Corporate Officer The Pokémon Company Susumu Fukunaga dalam konferensi pers Pokémon Future Plans for Indonesia 2026-2027 di Jakarta. Menurut Susumu, diskusi dengan karyawan Indonesia menjadi salah satu sumber lahirnya ide untuk memperkuat hubungan Pokémon dengan anak-anak di Indonesia.

“Di perusahaan kami itu ada beberapa orang-orang yang memang asli Indonesia,” kata Susumu. Mereka kemudian berdiskusi mengenai cara agar Pokémon dapat menjangkau anak-anak Indonesia dengan lebih dekat.

“Kami sempat berdiskusi dengan teman-teman dari Pokemon yang memang asli Indonesia, bagaimana caranya untuk bisa lebih dekat, lebih bisa menjangkau anak-anak di Indonesia,” ujarnya. Dari pembicaraan tersebut kemudian lahir sejumlah ide, termasuk kolaborasi dengan budaya lokal seperti wayang.

Pendekatan itu terlihat dalam sejumlah proyek Pokémon yang diumumkan untuk Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah Poké Wayang, yang mempertemukan karakter Pokémon dengan seni tradisional Indonesia.

Wayang bukan satu-satunya bentuk pendekatan terhadap budaya lokal. Sebelumnya, Pokémon juga menghadirkan Pikachu dengan unsur batik dalam rangkaian kolaborasi dan aktivitasnya di Indonesia.

Bagi Pokémon, pendekatan tersebut bukan sekadar memasukkan unsur lokal ke dalam karakter atau acara. Perusahaan ingin mempelajari budaya Indonesia sekaligus mencari cara agar dunia Pokémon dapat bertemu dengan kehidupan masyarakat di Tanah Air.

COO The Pokémon Company Takato Utsunomiya mengatakan perusahaan ingin belajar dari Indonesia, termasuk melalui kesenian tradisional seperti wayang. “Kami sangat menghormati dan ingin mempelajari kekayaan budaya tersebut,” ujar Takato.

Menurut Takato, proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pokémon menciptakan pengalaman baru bersama masyarakat Indonesia. Perusahaan berharap Pokémon dapat menjadi penghubung antara Indonesia dan dunia.

Bagi Susumu, perhatian terhadap Indonesia juga didorong oleh respons penggemar yang mereka rasakan selama beberapa tahun terakhir. Ia menilai pasar Indonesia memiliki posisi penting bagi Pokémon.

Editor: Dhimas Ginanjar
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