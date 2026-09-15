Tak Ada Arjuna, Ini Karakter yang Akan Muncul dalam Poké Wayang Buatan Pokémon

JawaPos.com - Poké Wayang menjadi salah satu proyek paling unik yang diumumkan The Pokémon Company untuk Indonesia. Proyek ini mempertemukan dunia Pokémon dengan seni wayang yang telah menjadi bagian penting dari budaya Nusantara.

Kolaborasi tersebut bukan sekadar menghadirkan Pikachu dalam bentuk wayang. Pokémon ingin menggunakan pertunjukan ini untuk mengenalkan kembali budaya tradisional Indonesia kepada anak-anak dengan cara yang lebih dekat dengan dunia mereka.

The Pokémon Company menyebut wayang sebagai salah satu budaya tradisional yang mewakili Indonesia sekaligus telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Dalam bentuk yang paling populer, wayang kulit menggunakan karakter dari ukiran kulit kerbau dan dimainkan sebagai pertunjukan siluet dengan iringan gamelan.

Dalam Poké Wayang, karakter yang digunakan tetap berasal dari dunia Pokémon. Jadi, sosok seperti Arjuna atau karakter wayang Indonesia lainnya tidak akan muncul sebagai bagian dari cerita tersebut.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Susumu Fukunaga, Corporate Officer The Pokémon Company. “Pokoknya cuma Pokémon saja, tidak ada, jadi hanya Pokémon saja yang akan muncul di situ,” kata Susumu saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan hadirnya karakter wayang Indonesia.

Dengan konsep tersebut, Pokémon mencoba mengambil medium yang sudah akrab dalam kebudayaan Indonesia lalu mengisinya dengan karakter yang dikenal penggemarnya. Hasilnya diharapkan menjadi pertemuan dua dunia yang berbeda tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

Cerita Poké Wayang juga tidak dibuat hanya untuk menampilkan karakter Pokémon dalam bentuk baru. The Pokémon Company menyebut kisahnya akan membawa pesan moral bagi anak-anak Indonesia.

Dalam ceritanya, Pikachu dan Pokémon lainnya akan menghadapi berbagai rintangan dalam sebuah petualangan. Dari perjalanan tersebut, Pokémon ingin menyampaikan pentingnya bekerja sama dengan teman dan saling mendukung dengan orang-orang terdekat.

Unsur Indonesia tidak berhenti pada bentuk wayangnya. Musik ikonis dari seri video game Pokémon juga akan diaransemen ulang menggunakan alunan gamelan.