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Dhimas Ginanjar
Rabu, 16 September 2026 | 16.21 WIB

Bukan Dijual, Poké Wayang Bakal Dibawa Pokémon ke Beberapa SD di Indonesia

Corporate Officer The Pokémon Company Susumu Fukunaga (tengah) saat memperkenalkan Poke Wayang, Senin (14/9). (The Pokemon Company) - Image

Corporate Officer The Pokémon Company Susumu Fukunaga (tengah) saat memperkenalkan Poke Wayang, Senin (14/9). (The Pokemon Company)

JawaPos.com - Poké Wayang tidak akan berhenti setelah tampil perdana di panggung. The Pokémon Company justru menyiapkan rencana membawa pertunjukan tersebut ke berbagai sekolah dasar di Indonesia.

Rencana itu menjadi bagian penting dari kolaborasi Pokémon dengan budaya tradisional Indonesia. Lewat wayang, Pokémon ingin menghadirkan cara baru agar anak-anak bisa mengenal budaya Indonesia lebih dekat.

Pertunjukan perdana Poké Wayang dijadwalkan berlangsung dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) pada 22 Oktober 2026. Setelah itu, The Pokémon Company berencana menggelar tur Poké Wayang ke berbagai sekolah dasar di Indonesia.

Tidak hanya membawa pertunjukannya, Pokémon juga menyiapkan perangkat khusus untuk sekolah. Perusahaan berencana mendonasikan kit peragaan wayang edisi khusus tersebut ke sebanyak mungkin sekolah.

Kit itu nantinya tidak sekadar menjadi pajangan di sekolah. Guru dapat memanfaatkannya untuk menggelar pertunjukan atau mengenalkan wayang kepada para siswa melalui kegiatan pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Susumu Fukunaga, Corporate Officer The Pokémon Company, saat menjelaskan rencana setelah kolaborasi Poké Wayang diperkenalkan. Menurutnya, sekolah akan memiliki keleluasaan untuk menentukan bagaimana kit tersebut digunakan.

“Jadi mungkin nanti dari gurunya ingin menggelar pertunjukan di SD atau mungkin nanti dari gurunya akan memberikan pelajaran berupa wayang,” kata Susumu. Penggunaan kit tersebut nantinya akan diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Dengan model seperti itu, Poké Wayang memiliki fungsi yang lebih panjang daripada sebuah pertunjukan promosi. Pokémon ingin karakter yang dikenal anak-anak menjadi pintu masuk untuk mengenalkan kesenian tradisional yang mungkin terasa lebih jauh bagi sebagian generasi muda.

Menariknya, The Pokémon Company untuk sementara belum menjadikan kit Poké Wayang sebagai barang dagangan. Prioritas pertama perusahaan adalah membawa wayang tersebut ke sekolah dan menjangkau lebih banyak anak-anak Indonesia.

“Jadi mungkin prioritas kami utamanya adalah itu dulu ya,” ujar Susumu. “Untuk penjualan wayang dan lain sebagainya nanti menjadi prioritas yang berikutnya.”

Editor: Dhimas Ginanjar
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