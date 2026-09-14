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Dhimas Ginanjar
Selasa, 15 September 2026 | 01.05 WIB

Pikachu Pakai Batik Gratis, Pokémon Siapkan Kartu Spesial untuk Pemain TCG Pocket Januari 2027

Daisuke Kobayashi, Senior Director The Pokémon Company (Kiri) saat memperkenalkan kartu Pikachu berbatik yang didistribusikan Januari 2027. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com) - Image

Daisuke Kobayashi, Senior Director The Pokémon Company (Kiri) saat memperkenalkan kartu Pikachu berbatik yang didistribusikan Januari 2027. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pokémon TCG Pocket tidak hanya mendapatkan Bahasa Indonesia pada Januari 2027. The Pokémon Company juga menyiapkan kartu promo spesial Pikachu yang mengenakan batik.

Kartu tersebut akan tersedia untuk pengguna Pokémon TCG Pocket di Januari 2027. Rencananya, kartu Pikachu berbatik itu tidak hanya ditujukan untuk pemain Indonesia.

Daisuke Kobayashi, Senior Director The Pokémon Company, memperkenalkan kartu tersebut dalam acara Pokémon Future Plans for Indonesia 2026-2027, di Jakarta. Kartu ini dibuat untuk merayakan hadirnya Bahasa Indonesia di Pokémon TCG Pocket.

“Untuk merayakan game berbahasa Indonesia, kami akan memberikan semua orang spesial promo card,” kata Kobayashi. Kartu tersebut menampilkan Pikachu yang mengenakan busana dengan motif batik.

Kehadiran Pikachu dengan sentuhan budaya Indonesia terasa cukup spesial bagi penggemar Pokémon. Terlebih, kartu dengan ilustrasi khusus selalu punya daya tarik tersendiri bagi pemain yang menikmati TCG sebagai hobi koleksi.

Pada kartu tersebut, Pikachu terlihat berdiri di tengah lingkungan bernuansa alam. Motif batik pada pakaiannya menjadi detail yang langsung mencuri perhatian.

“Kartu ini akan dikirimkan pada Januari 2027,” ujarnya. Kartu tersebut sekaligus menjadi semacam pengingat digital atas hadirnya Bahasa Indonesia di dalam game.

Bagi pemain TCG Pocket, kartu ini tentu menarik bukan hanya karena fungsinya dalam permainan. Ilustrasi Pikachu dengan batik membuatnya punya karakter berbeda dibanding kartu reguler yang setiap hari mereka buru dari booster pack.

Kehadiran kartu promo tersebut juga memperlihatkan bagaimana Pokémon membawa unsur Indonesia ke dalam pengalaman TCG Pocket. Bukan sekadar menerjemahkan menu, Pokémon memilih Pikachu sebagai ikon untuk ikut merayakan momen tersebut.

Pikachu Batik akan tersedia mulai Januari 2027 bersamaan dengan hadirnya Bahasa Indonesia di Pokémon TCG Pocket. Jadi, awal tahun depan bakal menjadi momen yang cukup spesial bagi pemain Pokémon di Indonesia dan kolektor di seluruh dunia.

Editor: Dhimas Ginanjar
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