Nintendo Siapkan Switch 2 Edisi Spesial Zelda, Hadir Jelang Remake Ocarina of Time

JawaPos.com - Nintendo menyiapkan kejutan bagi penggemar The Legend of Zelda dalam rangka merayakan 40 tahun perjalanan waralaba tersebut. Perusahaan asal Jepang itu bakal meluncurkan varian khusus Switch 2 dengan desain bertema Zelda pada akhir Oktober 2026.

Seperti dilansir dari TechCrunch, konsol edisi spesial tersebut akan dipasarkan mulai 29 Oktober, atau sekitar satu pekan sebelum remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time dijadwalkan meluncur pada 5 November.

Kehadiran konsol baru ini menjadi pelengkap dari pengumuman Nintendo mengenai remake salah satu seri Zelda yang paling ikonik. Setelah sebelumnya hanya memberikan informasi awal, Nintendo kini mulai memperlihatkan lebih banyak detail mengenai proyek tersebut.

Untuk edisi khusus Switch 2 kali ini, Nintendo tidak memilih warna emas secara penuh seperti yang pernah digunakan pada Switch Lite edisi The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom pada 2024.

Nintendo justru mengombinasikan warna emas dan hijau metalik. Perpaduan tersebut memberikan tampilan yang lebih elegan sekaligus tetap mempertahankan identitas khas Zelda.

Detail pada Joy-Con 2 juga menjadi salah satu daya tarik utama. Permukaannya dirancang untuk memantulkan cahaya secara halus sehingga menghasilkan efek visual yang cukup mencolok ketika terkena pencahayaan.

Nintendo turut memberikan ornamen khusus pada kedua kontroler tersebut. Joy-Con 2 sebelah kiri dihiasi gambar sprite Link dari gim The Legend of Zelda pertama yang dirilis pada 1986. Dalam gambar tersebut, Link terlihat tengah membawa Triforce.

Sementara itu, bagian belakang Joy-Con 2 sebelah kanan menampilkan gambar sprite Zelda. Detail tersebut membuat desain konsol terasa semakin kental dengan nuansa sejarah waralaba yang kini memasuki usia empat dekade.