Resmi! Minecraft Meluncur ke Nintendo Switch 2 pada 27 Oktober, Grafis Makin Memukau

JawaPos.com - Minecraft, video game terlaris sepanjang masa, dipastikan akan meluncur ke Nintendo Switch 2 pada 27 Oktober. Pengembangnya, Mojang, juga mengonfirmasi bahwa pemilik Minecraft versi Nintendo Switch akan memperoleh opsi untuk melakukan upgrade ke edisi Switch 2, meski mekanisme dan ketentuannya baru akan diumumkan dalam waktu dekat.

Seperti dilansir dari Engadget, dibandingkan versi di konsol generasi sebelumnya, Minecraft untuk Switch 2 akan menghadirkan peningkatan kualitas grafis yang signifikan. Game ini akan langsung mendukung fitur Vibrant Visuals, teknologi visual yang diperkenalkan Mojang tahun lalu untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih imersif.

Melalui fitur tersebut, pemain akan menikmati berbagai penyempurnaan grafis, seperti pencahayaan yang lebih realistis, efek kabut volumetrik, bayangan yang lebih detail, serta peningkatan visual lainnya. Bahkan, paket konten eksklusif Super Mario Mash-Up yang hanya tersedia di platform Nintendo juga akan memperoleh peningkatan tampilan berkat dukungan Vibrant Visuals.

Meski demikian, Mojang mencatat bahwa fitur Vibrant Visuals belum dapat digunakan pada mode layar terbagi (split-screen), beberapa mode permainan tertentu, serta sejumlah dunia (Marketplace Worlds) dan konten khusus lainnya.

Hingga saat ini, Mojang juga belum memastikan apakah Minecraft versi Switch 2 akan mendukung fungsi kontrol mouse yang dimiliki Joy-Con 2. Jika tersedia, fitur tersebut diyakini dapat memudahkan pemain saat membangun berbagai struktur dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Informasi lebih lengkap mengenai versi Switch 2 diperkirakan akan diungkap dalam beberapa pekan mendatang.