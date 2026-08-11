Nintendo Switch dan Switch 2 Siap Masuk Pasar Indonesia Desember 2026

Nintendo Switch 2. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kabar baik bagi para penggemar Nintendo di Indonesia. Nintendo memastikan konsol Nintendo Switch dan generasi terbarunya, Nintendo Switch 2, akan resmi dipasarkan di Indonesia mulai Desember 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Nintendo Singapore Pte. Ltd. bersama Nintendo Co., Ltd. dalam pengumuman terbaru mengenai ekspansi pasar mereka di Indonesia. Kehadiran kedua konsol itu sekaligus menandai langkah Nintendo memperluas distribusi resminya ke pasar Indonesia.
Untuk pemasaran di Tanah Air, Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 akan berada di bawah arahan Nintendo Singapore. Distribusinya dilakukan bersama PT Nusantara Interactive Niaga, perusahaan di bawah Salim Group yang menjadi mitra resmi Nintendo Co., Ltd. di Indonesia.
Ekspansi tersebut juga mendapat dukungan dari The Pokemon Company. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan lebih banyak pilihan konsol dan permainan Nintendo bagi para pemain di Indonesia.
Nintendo menilai karakteristik Switch yang menawarkan fleksibilitas dalam bermain menjadi salah satu alasan konsol tersebut dinilai sesuai dengan pasar Indonesia. Nintendo Switch memungkinkan pengguna bermain di berbagai tempat, kapan saja, serta bersama keluarga maupun teman.
“Sebagai permainan yang dapat menghadirkan senyum bersama keluarga juga teman, kami terus berupaya untuk menghadirkan hiburan khas Nintendo kepada para konsumen seluruh dunia,” kata Executive Officer Nintendo Co., Ltd., Juro Takeuchi di Jakarta, Selasa (11/8).
Juro juga menjelaskan alasan Nintendo akhirnya membawa produk konsolnya ke pasar Indonesia secara resmi. Menurut dia, karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan menjadi salah satu pertimbangan penting.
“Kami percaya bahwa Nintendo Switch merupakan konsol game yang sangat cocok bagi masyarakat Indonesia yang begitu menghargai kebersamaan bersama keluarga dan teman-teman,” Juro menambahkan.
Bersamaan dengan peluncuran Nintendo Switch 2 di Indonesia, sejumlah judul game juga telah disiapkan. Beberapa di antaranya merupakan game populer dari waralaba Nintendo dan Pokémon.
Berikut daftar game yang direncanakan hadir untuk Nintendo Switch 2:
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