Nintendo Tutup Mario Kart Tour Setelah Tujuh Tahun, Layanan Berakhir pada 30 September 2026

Mario Kart Tour. (Engadget)
JawaPos.com - Nintendo resmi mengumumkan akan menghentikan layanan Mario Kart Tour, game balap mobile yang telah hadir selama tujuh tahun. Layanan game tersebut dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026 pukul 02.00 ET atau sekitar pukul 13.00 WIB.
Seperti dilansir dari Engadget, berbeda dengan Animal Crossing: Pocket Camp yang sempat mendapatkan versi offline setelah layanan daringnya dihentikan, Nintendo memastikan Mario Kart Tour tidak akan memperoleh perlakuan serupa. Artinya, game ini akan sepenuhnya tidak dapat dimainkan setelah server ditutup.
Menjelang penghentian layanan, Nintendo juga telah menghentikan penjualan mata uang digital dalam game. Selain itu, perusahaan tidak lagi menerima langganan baru maupun perpanjangan otomatis untuk Gold Pass, layanan berbayar yang menawarkan hadiah eksklusif, tantangan tambahan, serta akses ke mode balapan 200cc.
Meski demikian, pemain yang masih memiliki langganan aktif tetap dapat menikmati sebagian besar fitur Gold Pass tanpa biaya tambahan hingga layanan game resmi berakhir. Sementara itu, seluruh pemain akan memperoleh akses gratis ke manfaat tersebut mulai 5 Agustus 2026.
Sinyal berakhirnya Mario Kart Tour sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Sejak akhir 2023, Nintendo menghentikan pembaruan konten utama untuk game tersebut, termasuk penambahan lintasan baru, karakter pembalap, kart, glider, maupun fitur-fitur lainnya. Sejak saat itu, game hanya menerima rotasi konten yang telah tersedia sebelumnya.
Kendati menutup Mario Kart Tour, Nintendo belum sepenuhnya meninggalkan bisnis game mobile. Perusahaan baru saja meluncurkan Pictonico!, game bergaya WarioWare yang memanfaatkan foto-foto di galeri ponsel sebagai bagian dari gameplay.
Selain itu, beberapa judul mobile Nintendo lainnya masih tetap beroperasi, seperti Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, dan Fire Emblem Shadows. Sementara Pokémon Go, yang baru merayakan ulang tahun ke-10, serta Pikmin Bloom juga masih dapat dimainkan, meski operasional kedua game tersebut kini tidak lagi ditangani langsung oleh Nintendo.
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