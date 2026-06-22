6 Cara Memilih Makanan Kucing yang Tepat agar Anabul Tetap Sehat dan Aktif





JawaPos.com - Memilih makanan kucing sering kali dianggap sederhana. Padahal, asupan yang tepat memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan dalam jangka panjang.

Mulai dari sistem pencernaan, kesehatan kulit dan bulu, hingga fungsi saluran kemih, semuanya dipengaruhi oleh kualitas nutrisi yang dikonsumsi setiap hari.

Seiring berkembangnya industri makanan hewan peliharaan, pemilik kini memiliki lebih banyak pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kucing.

Agar tidak salah memilih, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pastikan Kebutuhan Nutrisi Kucing Terpenuhi Kucing merupakan hewan karnivora obligat yang membutuhkan protein hewani sebagai sumber nutrisi utama. Selain protein, mereka juga memerlukan lemak, vitamin, mineral, asam amino, dan asam lemak esensial untuk mendukung berbagai fungsi tubuh.

Kombinasi nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan saluran cerna, mendukung sistem kekebalan tubuh, merawat kulit dan bulu, serta membantu menjaga fungsi saluran kemih tetap optimal.

2. Sesuaikan dengan Usia dan Kondisi Kucing Kebutuhan nutrisi anak kucing tentu berbeda dengan kucing dewasa, induk bunting, maupun kucing yang sedang menyusui. Karena itu, penting untuk memilih makanan yang sesuai dengan tahap kehidupannya.