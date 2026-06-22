Selalu Menyebalkan, Ini 5 Tips Mengenali Rekan Kerja Toxic Menurut Psikologi

Ilustrasi rekan kerja yang Toxic
JawaPos.com - Lingkungan kerja memiliki peran besar terhadap kesehatan mental seseorang, termasuk hubungan dengan rekan kerja dan atasan.
Jika tidak sehat, hubungan di kantor bisa memengaruhi suasana kerja, menurunkan semangat, hingga berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Salah satu contohnya adalah keberadaan rekan kerja yang bersikap toxic.
Perilaku seperti ini sering kali muncul secara halus, tetapi jika dibiarkan dapat merusak kerja sama tim dan suasana kerja secara keseluruhan.
Mengutip Times of India, terdapat lima cara untuk mengenali rekan kerja yang toxic dari sudut pandang psikologi.
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1. Mereka selalu berperan sebagai korban
Rekan kerja toxic menggambarkan diri mereka sebagai korban, disalahpahami, diperlakukan tidak adil, atau dibebani secara tidak adil.
Mereka tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan sendiri, mudah menyalahkan orang lain, dan berperan sebagai korban.
Menurut psikologi, perilaku ini berasal dari kebutuhan untuk mengalihkan tanggung jawab dan memanipulasi simpati orang lain.
2. Mereka suka gosip dan drama
Rekan kerja yang beracun memanfaatkan drama kantor dan menggunakan gosip sebagai senjata.
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