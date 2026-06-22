Seni Melepaskan: 10 Cara Sederhana untuk Menjalani Hidup yang Menyenangkan dan Bahagia

seseorang yang menjalani hidup yang menyenangkan / foto: Magnific/prostock-studio
JawaPos.com - Hidup sering kali terasa berat bukan hanya karena masalah yang datang, tetapi karena banyak hal yang kita bawa terus-menerus dalam pikiran dan hati. Kita menyimpan kekecewaan masa lalu, rasa takut tentang masa depan, pendapat orang lain, penyesalan, hingga harapan yang tidak sesuai kenyataan. Tanpa disadari, kita membawa beban yang sebenarnya sudah tidak perlu kita pikul.
Di sinilah pentingnya seni melepaskan.
Melepaskan bukan berarti menyerah, melupakan, atau tidak peduli. Melepaskan adalah kemampuan untuk menerima bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada kejadian yang harus diterima, ada hubungan yang harus direlakan, ada pemikiran yang perlu dilepas agar kita bisa memberi ruang bagi kebahagiaan baru.
Hidup yang menyenangkan bukan berarti hidup tanpa masalah. Semua orang tetap mengalami kesulitan, kehilangan, dan perubahan. Namun, orang yang mampu melepaskan memiliki cara berbeda dalam menghadapi kehidupan. Mereka tidak membiarkan masa lalu mencuri kebahagiaan hari ini.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), terdapat 10 cara sederhana untuk belajar melepaskan dan menjalani hidup yang lebih ringan, menyenangkan, dan bahagia.
1. Lepaskan Kebutuhan untuk Mengendalikan Segalanya
Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup adalah keinginan untuk mengendalikan semua hal.
Kita ingin mengatur bagaimana orang lain berpikir tentang kita, bagaimana sebuah rencana berjalan, bagaimana masa depan terlihat, bahkan bagaimana orang lain harus bersikap kepada kita. Padahal, sebagian besar hal dalam hidup berada di luar kendali kita.
Kita hanya bisa mengendalikan:
pikiran kita,
tindakan kita,
pilihan kita,
cara kita merespons keadaan.
Belajar melepaskan berarti memahami bahwa hidup memiliki ketidakpastian. Tidak semua rencana akan berjalan sempurna, dan itu tidak selalu berarti buruk.
Kadang-kadang sesuatu yang tidak sesuai harapan justru membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik.
Alih-alih berkata:
"Kenapa ini terjadi padaku?"
Cobalah bertanya:
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