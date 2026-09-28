Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AS ke TNI AL, Dipakai Marinir

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima dan menyerahkan ranpur amfibi untuk Koprs Marinir TNI AL pada Senin (28/9). (TNI AL)
JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan sebanyak 12 unit kendaraan tempur (ranpur) amfibi jenis Amphibious Assault Vehicle (AAV M-35) bikinan Amerika Serikat (AS) kepada TNI AL.
Seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diproyeksikan untuk digunakan korps Marinir itu diserahkan pada Senin (28/9).
Proses serah terima berlangsung di Lapangan Apel Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel).
Secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia akan menerima 35 unit ranpur serupa. Puluhan lainnya akan dikirimkan secara bertahap.
Baca Juga:Panglima TNI: Penanganan OPM di Papua Dilakukan Melalui Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial
”Penambahan kendaraan tempur amfibi ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan mobilitas, daya gerak, serta kesiapan operasional Korps Marinir dalam melaksanakan operasi amfibi dan menjaga wilayah strategis Indonesia,” ungkap Sjafrie, dikutip dari akun media sosial resminya.
Berdasar data dari TNI AL, penyerahan 12 unit AAV M-35 merupakan pengiriman tahap pertama dari total pemenuhan 35 ranpur tersebut.
Dari Menhan Sjafrie, ranpur itu diserahkan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
”Ini adalah program FMS dari Amerika Serikat. Saat ini kita menerima 12 unit dan nanti akan hadir lagi 23 di akhir November. Dan ini memperkuat kendaraan tempur dari Pasukan Marinir, khususnya untuk pasukan pendarat untuk pelaksanaan operasi amfibi,” terang Ali.
Menurut orang nomor satu di TNI AL itu, seluruh ranpur amfibi tersebut akan diserahkan kepada Korps Marinir untuk digunakan oleh 3 Pasukan Marinir.
Semua dibagi rata agar kekuatan masing-masing Pasukan Marinir sama. Ranpur AAV M-35 adalah ranpur amfibi pengangkut personel berbasis tracked (roda rantai).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022