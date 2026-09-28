PB ORADO Pecahkan Rekor Muri dan Sukses Gelar Piala Panglima TNI

JawaPos.com - Open Tournament Domino ORADO Piala Panglima TNI 2026 menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (27/9).

Turnamen tersebut diikuti ribuan peserta dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Para peserta menjalani pertandingan secara bertahap sejak babak awal hingga menyisakan tim-tim terbaik.

Ketua Umum PB ORADO Yooky Tjahrial mengatakan, Piala Panglima TNI merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga domino yang dilakukan secara berjenjang.

“Piala Panglima TNI menjadi momentum penting bagi ORADO untuk menunjukkan bahwa olahraga domino dapat tumbuh melalui kompetisi yang tertib, terukur, dan menjunjung tinggi sportivitas," ujar Yooky Tjahrial.

"Kami ingin turnamen ini sekaligus menjadi ruang pembinaan atlet dan memperkuat ekosistem olahraga domino di seluruh Indonesia,” lanjut Yooky.

Menurut Yooky, kompetisi juga menjadi ruang untuk menemukan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat terus dikembangkan melalui sistem pembinaan ORADO.

“Kami berharap dari kompetisi seperti ini lahir atlet-atlet berprestasi dari berbagai daerah. ORADO akan terus membangun pembinaan secara berjenjang, dari daerah hingga tingkat nasional, agar olahraga domino memiliki fondasi yang semakin kuat,” tutur Yooky Tjahrial.