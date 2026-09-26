Beli Alutsista Mahal dari Italia, Pemerintah Indonesia Didorong Maksimalkan Offset

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia membeli kapal perang jenis Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) dari Italia dengan harga yang tidak murah. Untuk memastikan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut membawa manfaat lebih, pemerintah didorong memaksimalkan offset.

Kepala Bidang Ahli Teknologi dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Yono Reksoprodjo menyampaikan bahwa offset merupakan sarana, bukan tujuan akhir dalam penguasaan teknologi. Dia menilai, keberhasilan offset harus diukur dari kemampuan Indonesia menghasilkan sesuatu setelah proses transfer teknologi selesai.

”Offset itu vehicle, bukan tujuan akhir. Kalau offset adalah tujuan akhir, selesai offset, selesai sudah permasalahannya. Pertanyaannya, kita dapat apa?” kata Yono dalam siniar Ngobrol Pertahanan Indonesia (Ngopi) dikutip pada Sabtu (26/9).

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Setiap program offset harus memiliki blueprint yang jelas sejak awal. Khusus untuk pengadaan kapal perang, menurut Yono, offset tidak cukup sampai pada kemampuan fabrikasi atau pengelasan badan kapal. Indonesia perlu mempelajari keseluruhan proses engineering.

Mulai dari desain, manajemen produksi, sistem integrasi hingga teknologi yang berada di balik platform kapal. Kapal perang PPA Kelas Brawijaya, kata Yono, didatangkan oleh Indonesia sudah dalam bentuk jadi. Sehingga offset-nya perlu diarahkan pada area yang bisa meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia, termasuk simulator dan terutama penguasaan teknologi serta integrasi sistem.

”Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun platform kapal. Tantangan yang lebih besar berada pada aspek what's inside, yakni teknologi dan sistem yang membuat kapal tersebut menjadi kapal perang dengan kemampuan tempur,” imbuhnya.

Dalam siniar yang sama, Alman Helvas Ali sebagai konsultan dari Marapi Consulting & Advisory yang aktif mengikuti perkembangan isu pertahanan, menyampaikan bahwa offset hanya salah satu tahapan dalam proses panjang penguasaan teknologi. Menurut dia, pengalaman Indonesia pada masa lalu menunjukkan manfaat offset bisa menjadi signifikan apabila teknologi yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan produk baru.

”Offset hanyalah salah satu tahapan dalam penguasaan teknologi maju. Teknologi yang didapatkan dari offset harus digunakan untuk mengembangkan suatu produk baru yang buatan kita sendiri,” jelasnya.

Alman pun mengingatkan bahwa hasil offset tidak akan optimal apabila industri pertahanan dalam negeri tidak memperoleh kesempatan menggunakan teknologi yang telah diserap. Dalam konteks kapal perang PPA dari Italia, dia mencontohkan peluang pengembangan simulator.