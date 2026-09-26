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Aprillia JP
Sabtu, 26 September 2026 | 17.53 WIB

Periode Kedua Roberto Mancini Tak Berjalan Mulus, Italia Dibantai Belgia 0-2 di Nations League

Italia kalah 0-2 dari Belgia di Nations League. (@azzurri/Instagram). - Image

Italia kalah 0-2 dari Belgia di Nations League. (@azzurri/Instagram).

JawaPos.com - Italia gagal meraih hasil positif di bawah gemblengan Roberto Mancini usai takluk 0-2 dari Belgia dalam laga Nations League pada Sabtu (26/9) di Stadio Olimpico, Roma. Kekalahan itu memperpanjang periode sulit Azzurri setelah enam bulan lalu gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Roberto Mancini yang kembali ke kursi pelatih Italia setelah meninggalkan jabatan itu tiga tahun lalu belum mengawali periode keduanya dengan memuaskan. Sementara itu, pelatih anyar Belgia Mark van Bommel mencatatkan debut positifnya. Belgia membuka keunggulan melalui Mika Godts pada menit ke-20. Pemain yang baru bergabung dengan Paris Saint-Germain itu mencetak gol internasional pertamanya setelah menerima umpan dari Kevin De Bruyne.

De Bruyne yang mencatat penampilan ke-125 bersama tim nasional Belgia, mengirim bola kepada Godts di sisi kiri. Godts lalu bergerak ke tengah, melewati tiga pemain Italia sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan Gianluigi Donnarumma. Dalam prosesnya, Gianluca Mancini dibuat kehilangan keseimbangan oleh pergerakan Godts. Bek Italia lainnya, Diego Coppola, juga terlambat melakukan tekel untuk menghentikan penyerang Belgia itu.

Italia berusaha meningkatkan tekanan setelah tertinggal, tetapi justru kembali kebobolan pada babak kedua. Dodi Lukebakio menggandakan keunggulan Belgia pada menit ke-69. Lukebakio mencetak gol dari luar kotak penalti setelah Sandro Tonali berusaha mengejar dan menghentikannya. Dua gol Belgia sama-sama lahir dari serangan balik yang berhasil mengeksploitasi ruang di pertahanan Italia.

Usai pertandingan, bek Italia Riccardo Calafiori pun mengakui permainan timnya masih banyak kekurangan. “Kami meninggalkan celah dan kebobolan dua gol yang sebenarnya bisa dihindari. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Calafiori dikutip dari ESPN.

Mancini juga mengaku kecewa terhadap hasil pertandingan. Pelatih berusia 61 tahun itu memahami reaksi negatif suporter Italia setelah timnya gagal memberikan hasil positif. “Ketika kami kalah, tidak ada yang senang. Ketika Anda kalah, Anda bisa mendapatkan cemoohan,” ujar Mancini.

Dalam laga melawan Belgia, susunan pemain Italia diisi delapan pemain yang sebelumnya menjadi bagian reguler selama perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, komposisi itu belum mampu mencegah Italia tumbang di kandang sendiri. Selanjutnya, Italia akan bertandang ke Turki pada Selasa (29/9). Setelah itu, Azzurri dijadwalkan menghadapi Prancis pada 3 Oktober untuk melanjutkan perjalanan di Grup A Nations League.

Editor: Banu Adikara
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